Bu eksikliğe dikkat! Çocuklarda boy uzamasını engelliyor





"En önemli yapı taşı Omega 3'tür"

Dr. Kızılok, beyin gelişiminin anne karnında başladığının altını çizerek, "En hızlı gelişim yaşamın ilk birkaç yılında olur ve büyük bölümü 5 yaşına gelmeden tamamlanır. Tükettiğimiz besinler sindirildikten sonra kan yoluyla beyne gelir, kan beyin bariyeri besin ögelerinin yararlı olanlarına izin verir. Her hücre zarının sağlıklı olması için en önemli yapı taşı Omega 3'tür" diye konuştu.

İnsan organizmasının beyin gelişimi ve bilişsel işlevler için esansiyel olan Omega 3 yağ asitlerini sentezleyemediği için besinlerle alınması gerektiğine işaret eden Dr. Kızılok, somon, uskumru, istavrit, hamsi gibi yağlı balıklar, Omega 3 yağ asitlerinin (EPA, DHA) iyi bir kaynağı olduğunu söyledi.

Beslenme ile yeterli Omega 3 alımı için haftada 350 gram (ortalama iki kez) yağlı balık tüketilmesi gerektiği bilgisini veren Dr. Kızılok, "Balık tüketmeyen çocukların da Omega 3 yağ asidi ihtiyaçlarının karşılayabilmeleri için uygun Omega 3 takviyeleri kullanmaları önerilir" dedi.

Dr. Kızılok ayrıca, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda çinko, demir, magnezyum ve B6 vitamini gibi belirli vitamin ve mineral eksiklikleri görülebildiğini belirterek, "A,C ve E vitamini gibi antioksidanlar da önemlidir. Sonuçta sadece zeka bilişsel fonksiyonlar değil her türlü fonksiyon için dengeli ve çeşitlilik içeren beslenme önemlidir" diye konuştu.



Vitamin alımına hamilelikte başlamak gerekiyor

Dr. Kızılok son olarak, sağlığın anne karnında ilk hücreden başladığını vurgulayarak, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin önceden tetkiklerini yaptırıp eksiklik varsa desteklemesi ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Dr. Kızılok, serbest radikalleri arttıran sigara alkol gibi alışkanlıklardan ve stresten elden geldiğince uzak durulmasını, hamilelik başlangıcından itibaren de doktorlarının önerdiği vitamin, mineral ve özellikle Omega 3 takviyelerini kullanılmasını tavsiye etti.