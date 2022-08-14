Bu hatalar sağlığınızı tehdit ediyor! Günlük yaşantıda en sık yapılan temizlik hataları…

Hepimiz evimizin temiz ve mikroplardan arındırılmış olmasını isteriz. Ancak temizlik aşamasına yapılacak bazı yanlışlar sağlığınızı ciddi anlamda tehdit edebilir.
ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAĞIN KARIŞTIRILMASI
Muhtemelen daha önce bunun kesinlikle yapılmaması gerektiğini duymuşsunuzdur ancak yine de hatırlatmakta fayda var. Çamaşır suyu ile amonyağı karıştırmak, toksik kloramin buharı oluşturabileceğinden inanılmaz derecede tehlikelidir. Bu karışımdan ortaya çıkan dumanı solumak solunum yollarında hasara, boğazda yanıklara ve hatta daha kötü sonuçlara yol açabilir. Bu reaksiyona sadece saf çamaşır suyu ve amonyak formları değil, aynı zamanda çamaşır suyu ve amonyak bazlı ürünlerin karıştırılması da neden olacaktır. Bu nedenle emin olmak için, çamaşır suyunu başka herhangi bir temizleyici ürün ile karıştırmaktan kaçının.
ÇİĞ ET İLE TEMAS EDEN MALZEMELERİ DEZENFEKTE ETMEMEK
Sebzeleri kesmek için kullanacağınız doğrama tahtasını veya bıçağı öncesin çiğ eti kesmek için kullanmak gibi mutfak aletlerinin çapraz kontaminasyonu, zararlı bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Sizi ve ailenizi hasta etmemek için çiğ et hazırladıktan sonra bıçaklarınızı sıcak, sabunlu suyla yıkayın. Renk kodlu kesme tahtaları da bir karışıklık yaşamanızı önleyebilir. Böylece farklı renklerden birini et için, diğerini sebzeler için ve üçüncüsünü ise balıklar için kullanabilirsiniz.
FIRININ KENDİNİ TEMİZLEME ÖZELLİĞİNİ KULLANMA
Kendi kendini temizleyen fırın özelliği yaydığı sıcaklık konusunda tartışılıyor. Yiyecek ve yağ parçalarını yakmak için 370 dereceye kadar yükselen fırın sıcaklıkları kullanılmaktadır ve sizi cihazı manuel olarak temizleme zorunluluğundan kurtarır. Ancak bazı uzmanlar, yüksek sıcaklıkların fırınınızın parçalarına zarar verebileceği ve açığa çıkan dumanların sağlığınıza zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.
Birçok kendi kendini temizleyen fırın, çok yüksek sıcaklıklarda ısı yayarlar. Fırınlar ise küçük evcil hayvanlar için zehirli dumanlar çıkmasına ve insanlarda solunum yolu tahrişine neden olabilen Teflon ile kaplanmıştır. Ve kendi kendini temizleme işlemi sırasında evde olmak sizi dumana maruz bırakabilir, ayrıca yiyecekler yanarken aşırı duman çıkması ihtimaline karşın fırını gözlemek önemlidir.
ODALARI DÜZGÜN HAVALANDIRMAMAK
Sert temizlik ürünlerini yalnızca iyi havalandırılan bir alanda kullanmamız gerektiği yaygın bir bilgidir, ancak bu konuda ne sıklıkla endişeleniyoruz? Profesyonel temizlikçiler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, temizlik ürünlerinin uzun süreli kullanımı akciğer fonksiyonu üzerinde sigara içmekle aynı etkiye sahip olmaktadır. Her gün temizlik yapmasanız bile, kendi doğal solüsyonlarınızı hazırlamak veya mümkünse sert kimyasalların yerini sirke gibi doğal malzemelerle değiştirmek gibi alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Ek olarak uzmanlar oda spreyleri yerine potpuri veya esansiyel bir oda kokusu kullanmanızı önermektedir.
KURUTUCU FİLTRESİNİ TEMİZLEMEYİ UNUTMAK
Kurutucuyu her kullanımdan sonra filtresini temizlememiz gerektiğini biliyoruz ancak bu adımı atlamanın yangın riskini ne kadar arttırdığını bilmek biraz daha dikkatli davranmamıza neden olabilir. Amerika'da yapılan bir çalışma, her yıl sadece bu nedenle 2900'dan fazla yangın çıktığını ortaya koyuyor ve bunların üçte biri sadece filtre temizlenmediği için oluyor. Çıkabilecek olası yangınları önlemek adına filtreyi her kullanımdan sonra ve boruları ise yılda en az bir kez temizleyin.
BUZDOLABINI YETERİNCE SIK TEMİZLEMEMEK
Buzdolabınızı sık sık temizlemek, sizin ve evde yaşayan diğer aile bireylerinin yanlışlıkla son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri yemesini önleyecektir. Özellikle evde bulunan küçük yaştaki çocuklar buzdolabından yiyecek alabiliyorsa, buzdolabınızı sık sık kontrol edin ve son kullanma tarihi geçmiş paketlenmiş yiyecekleri, süt ürünlerini veya eski yemek artıklarını çıkardığınızdan emin olun. Bu işlemi her hafta sonunda yapmak, kısa sürede halletmenize ve ailenizi hastalıklardan korunmasına yardımcı olabilir.
KÜFÜN GÖZ ARDI EDİLMESİ
Küf görüntüsü nedeniyle rahatsız edici olabilir. Ancak eğer evinizde oluşan küfü temizlemeyi bir süredir ihmal ediyorsanız sadece görüntüsü değil sağlığınız üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle de en kısa sürede temizlemek isteyebilirsiniz. Küf alerjisi öksürmenize veya gözlerinizin kaşınmasına neden olabilir.
Özellikle banyo ve mutfak gibi nemli alanlarda oluşabilecek küf belirtilerine dikkat edin. Küf, evdeki çeşitli yüzeylerde gözükebileceği gibi giysilerde ya da banyo havlularında da oluşabilir. Ek olarak çamaşır makinesinde oluşan küflerin de temizlenmesi ve kuru kalması küfü önlemek için önemli tedbirlerdir.