Bu hatalar sağlığınızı tehdit ediyor! Günlük yaşantıda en sık yapılan temizlik hataları…

FIRININ KENDİNİ TEMİZLEME ÖZELLİĞİNİ KULLANMA

Kendi kendini temizleyen fırın özelliği yaydığı sıcaklık konusunda tartışılıyor. Yiyecek ve yağ parçalarını yakmak için 370 dereceye kadar yükselen fırın sıcaklıkları kullanılmaktadır ve sizi cihazı manuel olarak temizleme zorunluluğundan kurtarır. Ancak bazı uzmanlar, yüksek sıcaklıkların fırınınızın parçalarına zarar verebileceği ve açığa çıkan dumanların sağlığınıza zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.

Birçok kendi kendini temizleyen fırın, çok yüksek sıcaklıklarda ısı yayarlar. Fırınlar ise küçük evcil hayvanlar için zehirli dumanlar çıkmasına ve insanlarda solunum yolu tahrişine neden olabilen Teflon ile kaplanmıştır. Ve kendi kendini temizleme işlemi sırasında evde olmak sizi dumana maruz bırakabilir, ayrıca yiyecekler yanarken aşırı duman çıkması ihtimaline karşın fırını gözlemek önemlidir.