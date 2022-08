Bu hatalar sağlığınızı tehdit ediyor! Günlük yaşantıda en sık yapılan temizlik hataları…

Sert temizlik ürünlerini yalnızca iyi havalandırılan bir alanda kullanmamız gerektiği yaygın bir bilgidir, ancak bu konuda ne sıklıkla endişeleniyoruz? Profesyonel temizlikçiler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, temizlik ürünlerinin uzun süreli kullanımı akciğer fonksiyonu üzerinde sigara içmekle aynı etkiye sahip olmaktadır. Her gün temizlik yapmasanız bile, kendi doğal solüsyonlarınızı hazırlamak veya mümkünse sert kimyasalların yerini sirke gibi doğal malzemelerle değiştirmek gibi alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Ek olarak uzmanlar oda spreyleri yerine potpuri veya esansiyel bir oda kokusu kullanmanızı önermektedir.

KURUTUCU FİLTRESİNİ TEMİZLEMEYİ UNUTMAK

Kurutucuyu her kullanımdan sonra filtresini temizlememiz gerektiğini biliyoruz ancak bu adımı atlamanın yangın riskini ne kadar arttırdığını bilmek biraz daha dikkatli davranmamıza neden olabilir. Amerika'da yapılan bir çalışma, her yıl sadece bu nedenle 2900'dan fazla yangın çıktığını ortaya koyuyor ve bunların üçte biri sadece filtre temizlenmediği için oluyor. Çıkabilecek olası yangınları önlemek adına filtreyi her kullanımdan sonra ve boruları ise yılda en az bir kez temizleyin.