Bu hatayı herkes yapıyor! Çamaşırları makineye atmadan önce…

Birçok insan belli başlı kuralları bilse de aslında sıklıkla yapılan birçok hata bulunuyor. Bu nedenle hem çamaşır makineleri hem de kıyafetler, çarşaflar gibi yıkanan şeylerin ömrü de büyük oranda azalıyor. Peki sıklıkla yapılan bu hatalar neler? İşte herkesin yaptığı ve hemen bırakılması gereken birkaç çamaşır yıkama alışkanlığı…

ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAK

Temizlik Uzmanı Jamie Adams, birçok insanın farkında olmadan çok fazla kullandığı deterjanın istenenin tam tersi sonuçlara neden olabileceğini belirtiyor. Aşırı deterjan, giysilere ve makinenin içine kir ve kirecin bulaşmasına neden olabilecek çok fazla köpük oluşturabilir.

Michelle Hansen, makinedeki çamaşır deterjanını durulamak için yeterli su olmadığında kalıntıların giysilerin liflerine yapıştığını ve bu durumun zamanla kıyafetleri sertleştirerek, giyilmesi zor olan ürünlere dönüştüreceğinizi belirtiyor.

Kalıntı birikimine ek olarak, fazla deterjan aynı zamanda lekeleri yıkarken çıkmasını zorlaştırır. Bu nedenle, kullandığınız deterjan miktarını artırmak yerine, marka ve makineniz için yönergeleri izlediğinizden ve yük için önerilen en küçük miktarı kullandığınızdan emin olun.

ÖN İŞLEM YAPMAMAK

Sinir bozucu bir leke veya koku ile uğraşmaya çalışıyorsanız, giysiyi çamaşır makinesine direkt atmayın. Yapılması gereken önce bu sorunu çözmektir.

Temizlik Uzmanı Patric Richardson, beş saniyelik ön işlemin, her şeyi daha basit hale getirebileceğini, lekeli bir çamaşırı makineye atmadan önce ufak bir leke çıkarıcı uygulamanın en etkili sonuçları almanızı sağlayacağını belirtiyor.