Bu hatayı herkes yapıyor! Çamaşırları makineye atmadan önce…

Birçok insan belli başlı kuralları bilse de aslında sıklıkla yapılan birçok hata bulunuyor. Bu nedenle hem çamaşır makineleri hem de kıyafetler, çarşaflar gibi yıkanan şeylerin ömrü de büyük oranda azalıyor. Peki sıklıkla yapılan bu hatalar neler? İşte herkesin yaptığı ve hemen bırakılması gereken birkaç çamaşır yıkama alışkanlığı…
ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAK
Temizlik Uzmanı Jamie Adams, birçok insanın farkında olmadan çok fazla kullandığı deterjanın istenenin tam tersi sonuçlara neden olabileceğini belirtiyor. Aşırı deterjan, giysilere ve makinenin içine kir ve kirecin bulaşmasına neden olabilecek çok fazla köpük oluşturabilir.
Michelle Hansen, makinedeki çamaşır deterjanını durulamak için yeterli su olmadığında kalıntıların giysilerin liflerine yapıştığını ve bu durumun zamanla kıyafetleri sertleştirerek, giyilmesi zor olan ürünlere dönüştüreceğinizi belirtiyor.
Kalıntı birikimine ek olarak, fazla deterjan aynı zamanda lekeleri yıkarken çıkmasını zorlaştırır. Bu nedenle, kullandığınız deterjan miktarını artırmak yerine, marka ve makineniz için yönergeleri izlediğinizden ve yük için önerilen en küçük miktarı kullandığınızdan emin olun.
ÖN İŞLEM YAPMAMAK
Sinir bozucu bir leke veya koku ile uğraşmaya çalışıyorsanız, giysiyi çamaşır makinesine direkt atmayın. Yapılması gereken önce bu sorunu çözmektir.
Temizlik Uzmanı Patric Richardson, beş saniyelik ön işlemin, her şeyi daha basit hale getirebileceğini, lekeli bir çamaşırı makineye atmadan önce ufak bir leke çıkarıcı uygulamanın en etkili sonuçları almanızı sağlayacağını belirtiyor.
MAKİNEYİ AŞIRI DOLDURMAK
Çamaşır makinesini fazla doldurmak, çamaşırların temizlenememesine ve lifleri daha çabuk aşınabilen diğer kumaşlara sürtünmesine neden olarak çok fazla yıpranmaya neden olabilir. Kurutma makinesinde de aynı şey geçerlidir. Fazla dolmuş bir makine, daha uzun süre çalışmak zorunda kalarak giysilerinizdeki yıpranma oranını artırır. Eğer daha hızlı bir kuruma işlemi istiyorsanız, kuru bir havluyu çamaşır astığınız noktaya veya kurutma makinesine koymayı deneyin. Kuru havlu nemi emerek, daha hızlı kuruyan çamaşırlar sağlayacaktır.
BENZER ÇAMAŞIRLARI BİR ARADA YIKAMAMAK
Çamaşırları genellikle renklerine göre ayırmaya alışkınız, ancak birden fazla çamaşırı bir arada makineye atarken kumaşların ve yapıların da birbirine benzer olup olmadığına dikkat etmek oldukça önemli.
Rapinchuk, havluları birlikte, kot pantolonları birlikte veya nevresim takımlarını yine birlikte yıkamayı öneriyor. Benzer eşyaları bir arada yıkamak hem yıpranmalarını önlerken en iyi temizlik deneyimini yaşamanızı hem de diğer kumaşlara sürtmelerini engeller. Ayrıca çamaşırlarınız zaten birlikte yıkandığı için kaldırması da daha kolay olacaktır.
Bir başka temizlik uzmanı olan Steph Giesbrecht, narin kumaşların havlularla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Kumaş ayırma konusunda ne kadar seçici olursanız o kadar iyi diyen Giesbrecht, çarşafları bir arada yıkamadığınızdan ve hassas çamaşırlarınızı hassas döngüde çalıştırdığınızdan emin olun diyor.
AŞIRI YIKAMA VE KURUTMA
Richardson, çamaşır makinesinde ekstra uzun döngüleri kullanmamayı öneriyor. Çok uzun bir döngü kullanmak, çamaşırlarınızı daha fazla yıpratan bir rutin. Bu nedenle çamaşırların kumaş yapısına bağlı olarak uygun programı seçtiğinizden emin olmanız gerekir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLEMEMEK
Evdeki hemen her şeyi temizlediğiniz gibi elektronik cihazları temizlemek de büyük önem taşıyor. Giysileri temizleyen bir şeyin kirlenmesi, temiz olmayan çamaşırları da beraberinde getirir. Bu nedenle düzenli olarak çamaşır makinesi temizleyici ile temizlemeyi unutmayın. Tüm bunların yanı sıra çamaşır makinesinin tüm bölümlerini sirke ile silebilirsiniz.
BEYAZLARI VE RENKLİLERİ KARIŞTIRMAK
Herkes bu kuralı bilse de dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; beyazlar ve renklileri karıştırmamaya dikkat edin. Beyazların gerçekten beyaz kalmasının en önemli noktası; farklı bir renk tonu ile karışmadan tamamen beyazlarla yıkanmasından geçer.