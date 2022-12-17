Bu ikili temizlikte son noktayı koyuyor! İşte çamaşır suyu lekelerini ortadan kaldıran yöntem

Kıyafetinizin çamaşır suyu olması en sinir bozucu durumlardan biridir. Özellikle temizlik yaparken, ufak bir sıçrama bile büyük etki yaratabilir. Gelin bunu nasıl çıkarabileceğinize birlikte bakalım.
ÇAMAŞIR SUYU LEKELERİ NASIL ONARILIR?
Ağartıcı lekelerini onarmak veya çıkarmak için harekete geçmek yerine, ideal olarak ilk etapta bunların olmasını önlemek istersiniz. Aşağıdakileri unutmayın:
Çamaşırlarınızda çamaşır suyu kullanıyorsanız, tüm bakım etiketlerinin çamaşırların çamaşır suyu için güvenli olduğunu belirttiğinden emin olun. Çamaşır suyu, çamaşırları beyazlatmak ve dezenfekte etmek ve lekeli lekeleri tedavi etmek için harika bir yöntemdir .
Çamaşır suyunu asla doğrudan giysilerin üzerine dökmeyin. Ürünün etiketindeki talimatları izleyerek her zaman suyla seyreltin.
Beyaz çamaşırlardaki çamaşır suyu lekelerini ve kalıntılarını bulaşık sabunu ile de temizleyebilirsiniz
METİL ALKOL KULLANIN
En sevdiğiniz gömleğinize veya kot pantolonunuza çamaşır suyu bulaştığında, yıkamadan geçmemişse nötrleştirme yöntemini uygulayın. Daha sonra bu tüyoyu daha küçük ağartılmış alanlar için deneyebilirsiniz.
BEYAZ SİRKE KULLANIN
Çamaşır suyu lekesini yok etmek için beyaz sirkeyi suyla karıştırın. Beyaz sirke kullanmak, çamaşır suyu lekesini tedavi etmenin harika bir doğal yoludur. Ağartıcı lekeyi yalnızca beyaz sirke ile tedavi edebilirsiniz.
Kumaş ve döşeme için 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 bardak soğuk suyla karıştırın. Halı için 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 bardak ılık suyla karıştırın. Ilık su, çamaşır suyunun yapışmış olabileceği kir ve kirecin yanı sıra halı liflerindeki ağartıcı lekesinin çoğunu çekecektir. Bu nedenle halıları buharla temizlemek için genellikle ılık su kullanılır.