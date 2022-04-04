Bu ipuçlarıyla tüm mutfak sırlarını çözeceksiniz! Soğan doğrarken…

Mutfakta geçirilen vakit, bazıları için keyifli olsa da birçok kişi için daha pratik bir dönüşüme ihtiyaç duyar. Basit ipuçları, düşündüğünüzden çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlayabilir. Yumurta kabuğunu çıkarmak, soğanı doğrarken gözyaşlarından kurtulmak gibi tüm sorunları bitirebilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:49

Hem israfı önleyen hem de pratiklik sunan bu ipuçları ile mutfakta adeta bir şefe dönüşebilirsiniz. Üstelik oldukça basit işlemlerin bu kadar etkili olabileceğine dair edindiğiniz fikir, işlemleri kolaylaştırarak dakikalar içinde mutfaktan çıkmanızı sağlayacaktır. İşte o ipuçları…

MEYVELERİN HIZLI OLGUNLAŞMASI İÇİN… Muz, avokado gibi meyveler, mutfaklara girdikten sonra da olgunlaşmaya devam eder. Fakat en lezzetli halini tüketmek için beklemek istemiyorsanız, plastik bir torba içine koyabilirsiniz. Böylece olgunlaşmayı hızlandıracak olan etilen gazını daha fazla üreterek kısa sürede tüketebilirsiniz.