Bu ipuçlarıyla tüm mutfak sırlarını çözeceksiniz! Soğan doğrarken…

Hem israfı önleyen hem de pratiklik sunan bu ipuçları ile mutfakta adeta bir şefe dönüşebilirsiniz. Üstelik oldukça basit işlemlerin bu kadar etkili olabileceğine dair edindiğiniz fikir, işlemleri kolaylaştırarak dakikalar içinde mutfaktan çıkmanızı sağlayacaktır. İşte o ipuçları…
MEYVELERİN HIZLI OLGUNLAŞMASI İÇİN…
Muz, avokado gibi meyveler, mutfaklara girdikten sonra da olgunlaşmaya devam eder. Fakat en lezzetli halini tüketmek için beklemek istemiyorsanız, plastik bir torba içine koyabilirsiniz. Böylece olgunlaşmayı hızlandıracak olan etilen gazını daha fazla üreterek kısa sürede tüketebilirsiniz.
DÜŞEN YUMURTA KABUĞU PARÇASINI ÇIKARMAK
Omlet yapmak için kırdığınız yumurtanın kabuğu, kaseye mi düştü? Basit görünse de bu kabuğu çıkarmaya çalışmak, oldukça sinir bozucu hale gelebilir. Fakat en kolay püf noktası; parmaklarınızın ucunu hafifçe ıslatarak kabuğa dokunmaktır. Böylece hemen çıkarabilir, yumurtanın yapısını da bozmamış olursunuz.
TAŞMA SORUNU BİTİYOR
Makarna yaparken veya süt kaynatırken karşılaşılan taşma sorununu bitirecek olan aslında çekmecelerinizde gizli. Taşma riskini önlemek için tencerenin üzerine tahta bir kaşık koyabilirsiniz. ahşap zayıf bir ısı iletimine sahip olması nedeniyle yayılmayı durdurur ve taşma sorununu ortadan kaldırır.
SOĞAN DOĞRARKEN AĞLAMAYA SON
Soğanları doğramadan önce 15 dakika kadar buzdolabında veya buzluktan bekletmek, doğrama esnasında yaşayacağınız göz yaşarması sorununu ortadan kaldırıyor. Soğuyan soğanın kesim esnasında sızdırdığı göz yaşartıcı kimyasal miktarında azalma sağladığı düşünülüyor. Böylece lezzetli yemekleri, dakikalar içinde hazır hale getirebilirsiniz.
BOZUK YUMURTAYI TESPİT EDİN
Bir yumurtanın ne kadar taze olduğunu anlamanın en iyi yöntemi, bir kase su içerisine yumurtayı bırakmaktır. Eğer batıyorsa hala taze demektir. Fakat su yüzeyine çıkıyorsa, bayat anlamına gelir ve bu yumurtayı tüketmemek çok daha sağlıklı bir karar olacaktır.