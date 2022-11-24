Bu işaret evinizde küf olduğunu gösteriyor! Gözden kaçan o alanlar yavaş yavaş küfle kaplanıyor…

Küf ve su hasarı giderme hizmetleri sunan bir firmada müdür olan Darren Hudema, "Küf oluşumu tipik olarak sel veya sızıntılardan kaynaklanan su hasarının bir sonucu olarak gözden uzak duvar boşluklarında meydana gelir" diye açıklıyor . "Küf, siz farkına bile varmadan evinizde zehirli bir ortam oluşturarak her gün soluduğunuz havanın kalitesinden ödün verir."

Küf neden olur?

Uzmanlar küfün gelişmesi, büyümesi ve çoğalması için dört bileşen gerektiğini söylüyor. Bunlar; küf sporlarını (her zaman havada yüzen), küf oluşumu için uygun bir sıcaklık aralığını (en hızlı 25 ila 30 derece arasında büyür), üzerinde küfün gelişebileceği organik veya karbon bazlı malzemeleri (örneğin, ahşap, alçıpan, kağıt ürünleri, halı vb.) ve belki de en iyi bilinen suçlu: nemdir.

Ne yazık ki, tüm bu faktörleri aynı anda kontrol etmek neredeyse imkansızdır. Sonuçta, küf sporları çevremizde her yerdedirler. Bununla birlikte, küfü önlemek veya ortadan kaldırmak için nem kaynaklarına odaklanmak en iyisidir. Çünkü nemi sınırlayabilirseniz, küfü de sınırlayabilirsiniz.