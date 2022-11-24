Bu işaret evinizde küf olduğunu gösteriyor! Gözden kaçan o alanlar yavaş yavaş küfle kaplanıyor…

Küf ve su hasarı giderme hizmetleri sunan bir firmada müdür olan Darren Hudema, "Küf oluşumu tipik olarak sel veya sızıntılardan kaynaklanan su hasarının bir sonucu olarak gözden uzak duvar boşluklarında meydana gelir" diye açıklıyor . "Küf, siz farkına bile varmadan evinizde zehirli bir ortam oluşturarak her gün soluduğunuz havanın kalitesinden ödün verir."
Küf neden olur?
Uzmanlar küfün gelişmesi, büyümesi ve çoğalması için dört bileşen gerektiğini söylüyor. Bunlar; küf sporlarını (her zaman havada yüzen), küf oluşumu için uygun bir sıcaklık aralığını (en hızlı 25 ila 30 derece arasında büyür), üzerinde küfün gelişebileceği organik veya karbon bazlı malzemeleri (örneğin, ahşap, alçıpan, kağıt ürünleri, halı vb.) ve belki de en iyi bilinen suçlu: nemdir.
Ne yazık ki, tüm bu faktörleri aynı anda kontrol etmek neredeyse imkansızdır. Sonuçta, küf sporları çevremizde her yerdedirler. Bununla birlikte, küfü önlemek veya ortadan kaldırmak için nem kaynaklarına odaklanmak en iyisidir. Çünkü nemi sınırlayabilirseniz, küfü de sınırlayabilirsiniz.
Küf Nasıl Temizlenir?
Küf, yüksek nemli alanlarda gelişme eğiliminde olduğundan, ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğu belirli yerler vardır. En yaygın alanlar bodrum katları, banyolar, mutfaklar, iyi havalandırılmayan odalardır. Nereye bakılacağını bilmek, evinizdeki küf belirtilerini tanımaya yönelik yararlı bir ilk adımdır.
Duvarlarda ve pencerelerde nem veya yoğuşma
Duvarlarınızda ve pencerelerinizde ıslaklık varsa, bu genellikle nemli havanın soğuk bir yüzeyle temas etmesinden kaynaklanır. Bu durumu fark ederseniz (özellikle kış mevsiminde), bu acil bir alarm nedeni değildir. Bununla birlikte uzmanlar, evinizdeki çok fazla nemin aşırı miktarda yoğuşmaya neden olabileceğini söylüyor. Genellikle, yoğuşmanın önce pencerelerde ve dış duvarların köşelerinde meydana geldiğini görülmektedir. Bu alanlar evdeki diğer yüzeylerden daha soğuktur ve bu durumlar küf sorunu yaşayabileceğinizin bir işaretidir. Çünkü yoğuşma eşittir nem eşittir küf."
Görünür küf
Bazen küfü gerçekten görebilirsiniz, bu da onu bir sorununuz olduğunun en kolay göstergelerinden biri haline getirir. Şimdiye kadar dünya çapında tanımlanmış 100.000'den fazla küf türü var ve bu kadar çok varken, küf çeşitli renklerde, şekillerde ve dokularda olabilir. Küfün en yaygın renkleri gri, siyah ve yeşildir, ancak beyaz, pembe, mavi, kırmızı, mor, kahverengi ve bazen bir renk kombinasyonu da olabilir. Dokulara gelince, küf bulanık, tozlu, kadifemsi veya sümüksü olabilir.
Küften şüpheleniyorsanız, bir el feneri ile bu alanlarda küf belirtileri olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeni önerilmektedir:
Küf ayrıca duvar kağıdının arkasında veya duvarların içinde büyüyebilir. "Küf oluşumunun ana gözle görülür işareti, duvarın renginin değişmesidir; Üzerini boyasanız bile küf devam edecek ve yüzeyde işaretler göstermeye devam edecektir.
Evin yapısal unsurlarına ek olarak, tek tek eşyalarda da küf gelişebilir. Deri ayakkabılarda veya giysilerde, dolapta asılı giysilerde ve diğer küflü öğelerin bulunduğu duvara karşı mobilyaların arka tarafında küf oluşumu meydana gelebilir. Bunun nedeni, dolapların havalandırması bulunmayan kapalı alanlar olma eğiliminde olmasıdır.
Sızıntılar
Patlamış bir boru gibi gözden kaçırılması imkansız bir su sorunuyla karşılaştırıldığında, küçük bir sızıntı kulağa o kadar da önemli gelmeyebilir. Ancak mutfak musluğundaki gibi yavaş bir sızıntı hızla daha büyük bir sorun haline gelebilir ve küflenmeye yol açabilir. Özellikle sızdıran bir lavabonun altında eşyalar saklıyorsanız bu küfleri görmenizi engelleyerek büyümeleri için çok daha fazla zaman verecektir.
Lekeler
Sızıntılara ek olarak, duvarlarda ve tavanda nemden arta kalan lekeler görebilirsiniz. Yukarıdan bir sızıntınız varsa, bu tavanda koyu bir leke bırakacaktır ve bu durum yukarıdaki zemin ile aşağıdaki tavan arasında küf olabileceğini işaret eder. Mutfak ve banyo dolaplarınızın ahşap kaplamalarında da lekeler, zemin pervazlarında ve alçıpanın renklerinde solmalar da küfün işareti olabilir.