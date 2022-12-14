Bu işaret yastığınızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor! Eğer geceleri çok fazla…

Sizin için artık yastığınızın değiştirilme zamanının geldiğini gösteren belirtileri derledik.
1 Numaralı İşaret: Topaklanma
Gece yastığa başınızı koyduğunuzda adeta bulutların üzerinde uyuyormuşsunuz gibi hissetmeniz gerekir. Eğer yastığınızın içerisinde topaklanmalar ve bölgesel engebeli bir his varsa artık değiştirilmesinin zamanı gelmiş demektir.
2. İşaret: Daha Çok Hapşırmak
Özellikle alerjisi olan kişilerde toz akarları gün boyu hapşırmaya neden olabilir. Yastığınızı ve kılıfınızı düzenli olarak yıkadığınız halde sürekli hapşırma ve burun akıntısı yaşıyorsanız belki de yastığınızı değiştirmenin zamanı gelmiştir.
3. İşaret: Boyun Ağrısı
Sertleşmiş veya ağrıyan bir boyun yastığınızın düzleştiğinin ve siz uyurken başınız için önemli bir destek sağlama yeteneğini kaybettiğinin bir işaretidir. Bu da en kısa zamanda değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
4 Numaralı İşaret: Sürekli Yastığı Kabartmak
Geceleri sık sık yastığınızı tekrar kabartmak için uyanıyorsanız veya yastığınız size fazla düz geliyorsa yastığınızı kabartmanın zamanı gelmiştir. Çünkü ne kadar kabartırsanız kabartın, kullanım ömrü biten yastıkları kısa sürede eski haline döner.
5. İşaret: Temizlenmesi Yeterli Olmuyor
Cilt, saç ve vücut yağının zamanla biriktiği gerçeği artık yaygın olarak biliniyor. Her gece ortalama sekiz saatimizi yastığın üzerinde geçirdiğimiz düşünülürse bu aslında oldukça doğal.Tüm bu kirler ise sivilce artışına katkıda bulunuyor olabilir.
6. İşaret: Lekeli
Yastıklardaki lekeler aslında oldukça yaygındır. Bunun nedeni benzer şekilde gece uyurken yastığa temas eden ter, yağ, su, salya ve gibi etkenlerdir. Bu lekeler sadece yüzey seviyesinde değil, onları göremediğiniz daha derine de inerler. Not: Bir yastık koruyucu, gelecekte yeni yastığınızda bu durumu önlemede etkili olabilir
7. İşaret: İkiye Katlanabilir
Yastığınızı bir test olarak katlayın; bıraktığınızda, her zaman eski haline dönmelidir. Eğer aynı şekle dönmezse kısa sürede yastığınızı değiştirmeniz gerekiyor demektir.
8. İşaret: Yeni Bir Pozisyonda Uyuyorsunuz
Favori bir yastığınız olsa da yakın zamanda yüzüstü uyumaktan yan uyumaya geçtiyseniz yastığınız da artık size uygun değildir.
9. İşaret: Kötü Kokuyor
Uzun saatler ve düzeli olarak yastıkla uyumamız kırılmalara ve lekelere neden olmasının yanı sıra yastığınızda inatçı bir koku bırakabilir. Yastığınızı yıkayın, ancak koku devam ederse, önyükleme yapın.
10 Numaralı İşaret: Rahat Değil
Sonunda, yukarıdaki işaretlerden birini, hiçbirini veya dokuzunu birden hissedip hissetmemeniz gerçekten önemli değildir. Bir yastığın iyi durumda olması, sizin için uygun olduğu anlamına gelmez.