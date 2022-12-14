Bu işaret yastığınızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor! Eğer geceleri çok fazla…

6. İşaret: Lekeli

Yastıklardaki lekeler aslında oldukça yaygındır. Bunun nedeni benzer şekilde gece uyurken yastığa temas eden ter, yağ, su, salya ve gibi etkenlerdir. Bu lekeler sadece yüzey seviyesinde değil, onları göremediğiniz daha derine de inerler. Not: Bir yastık koruyucu, gelecekte yeni yastığınızda bu durumu önlemede etkili olabilir