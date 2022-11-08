Bu kokuları evinizden eksik etmeyin: Sadece 2 malzeme ile evin tüm havasını değiştireceksiniz!

Muhtemelen bir anıyı veya güçlü bir duyguyu tetikleyen bir kokuyla karşılaşmışsınızdır. Belki taze çimen kokusu size çocukluğunuzdaki açık hava maceralarını hatırlattı ya da belli bir parfümün esintisi sevdiğiniz birini düşündürdü. Kokular, anıları ve duyguları harekete geçiren çok güçlü araçlardır. Aynı zamanda ruh halimizi ve sağlığımızı etkileme yeteneğine de sahiptirler.
MİSAFİRLERİNİZİ TOPRAKSI KOKULARLA KARŞILAYIN
Misafirlerin evinize girdiklerinde ilk fark ettikleri şeylerden biri de kokusudur. Sandal ağacı, agar ağacı, vanilya ve tarçın gibi dış mekanlardan iyi uyum sağlayan ilginç kokular kullanarak iyi bir ilk izlenim bırakın.
Odunsu kokular ayrıca insanlar üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve olumlu duyguların artmasına yardımcı olur. Bahar ve yaz için daha hafif ve çiçek kokuları, sonbahar ve kış için baharatlar ve odun miskleri gibi mevsime bağlı olarak karşılama aromasını da ayarlayabilirsiniz .
OTURMA ODASINDA ÇİÇEKSİ KOKULAR BULUNDURUN
Yapılan çalışmalarda güçlü parfümlerin yanıt verenlerin yaklaşık %76'sında baş ağrısını tetiklediğini buldu, bu nedenle insanların en çok oyalandığı alan olduğu için oturma odasında hafif ve rahat kokulara bağlı kalmak daha iyidir.
ŞAKAYIK GÜZEL BİR KOKU VERECEK
Şakayık, yasemin ve gül gibi çiçeksi kokular burun deliklerimizi tahriş etmeden yumuşak ve ferahlatıcı bir atmosfer yaratacaktır. Bununla birlikte, partiler veya özel günlerde tropik kokuların ve çilek ve balkabağı baharatı gibi meyve bazlı kokuların kokusunu alarak ambiyansı renklendirebilirsiniz.
MUTFAKTA NARENCİYE KOKULARI KULLANIN
Uzmanlar, yemeklerin ağız sulandıran aromalarına engel olabileceğinden mutfakta çiçek kokularından uzak durmayı tavsiye ediyor. Bunun yerine, elma, portakal ve kavun gibi mutfak şaheserlerinizle iyi uyum sağlayan meyveli kokuları seçin.
LİMON VE PORTAKAL DİLİMLERİNİ KAYNATIN
Narenciye kokuları, çöp ve kanalizasyondan gelen kokuyu maskelemede de etkilidir. Limon veya portakal dilimlerini kaynatıp lavanta ve nane gibi bitkilerle karıştırarak kendi ev yapımı narenciye kokunuzu yapabilirsiniz.
BANYODA MEYVE VE ÇİÇEKSİ KOKULAR KOYUN
Yağ ve kamış difüzörler kullanışlı ve etkili araçlardır, ancak banyoda kokulu mumlar kullanmak banyo deneyiminizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Sıcak parıltı, rahatlamayı teşvik etmeye yardımcı olur ve genel ruh halinizi iyileştirir.
Banyonuzu bir sığınağa dönüştürün ve gül ve çam gibi doğal kokuları kullanarak rahatlatıcı bir spa atmosferi yaratın. Daha lüks bir his için hindistan cevizi ve vanilya gibi kremsi kokuları deneyin.