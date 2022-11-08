Bu kokuları evinizden eksik etmeyin: Sadece 2 malzeme ile evin tüm havasını değiştireceksiniz!

Evinizin misler gibi kokmasını sağlamak için çeşitli yöntemler deneriz. Güzel kokular, ferah ve mutlu hissetmemiz için önemli şeylerden biri oluyor. Peki evinize en çok yakışacak kokuları biliyor musunuz? İşte evinizden bu 5 kokuyu eksik etmeyin…

Giriş Tarihi: 08.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 10:21 PAYLAŞ ABONE OL

Muhtemelen bir anıyı veya güçlü bir duyguyu tetikleyen bir kokuyla karşılaşmışsınızdır. Belki taze çimen kokusu size çocukluğunuzdaki açık hava maceralarını hatırlattı ya da belli bir parfümün esintisi sevdiğiniz birini düşündürdü. Kokular, anıları ve duyguları harekete geçiren çok güçlü araçlardır. Aynı zamanda ruh halimizi ve sağlığımızı etkileme yeteneğine de sahiptirler.

MİSAFİRLERİNİZİ TOPRAKSI KOKULARLA KARŞILAYIN Misafirlerin evinize girdiklerinde ilk fark ettikleri şeylerden biri de kokusudur. Sandal ağacı, agar ağacı, vanilya ve tarçın gibi dış mekanlardan iyi uyum sağlayan ilginç kokular kullanarak iyi bir ilk izlenim bırakın. Odunsu kokular ayrıca insanlar üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve olumlu duyguların artmasına yardımcı olur. Bahar ve yaz için daha hafif ve çiçek kokuları, sonbahar ve kış için baharatlar ve odun miskleri gibi mevsime bağlı olarak karşılama aromasını da ayarlayabilirsiniz .