Bu vitamin cildi bebek gibi yapıyor! Kırışık oluşmasını engelliyor...

E vitamininin uzun zamandır cilt bakımında kullanılan bir vitamin olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "E vitamini antioksidan özelliğiyle cildin yapısını dış etmenlerden korumaktadır. Cildin kendini yenilemesine yardımcı olarak ve kollajen yapısını destekleyerek kırışıkların oluşumunu önlemektedir. E vitamini yetersizliğinde cildin yapısı bozulmakta, parlaklığı gitmektedir. Cildimizin daha canlı ve sağlıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Fındık, badem, ceviz, ay çekirdeği, fıstık, zeytin/zeytinyağı, ıspanak ve brokoli E vitamininden zengin gıdalardır" dedi.

A vitamininin 1980'lerden beri akne tedavisinde etkin bir şekilde kullanıldığını söyleyen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "A vitamini cilt sağlığımıza deri hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak katkıda bulunmaktadır. Cildin yağ üretimini dengelemekte ve bu sayede akne oluşumunu engellemektedir. A vitamini aynı zamanda antioksidan özelliği ile cildimizi dış etmenlere karşı korumakta, dayanıklı hale getirmektedir. A vitamini eksikliğinde cildimiz pul pul olmakta ve sertleşmektedir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç, balkabağı, kayısı, kırmızı biber, yumurta sarısı, kırmızı et, balık, süt, yoğurt, kefir ve ayran A vitamininden zengin gıdalardır" diye konuştu.

ÇİNKO İLE YARALAR HIZLA İYİLEŞEBİLİR

Çinkonun cildin hızlı yenilenmesine ve yaraların hızlı iyileşmesine direk etki etmekte olduğunu kaydeden Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Çinko, antioksidan özelliği ile cildimizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumaktadır. Yapılan pek çok çalışma çinkonun akneyi, kullanılan antibiyotikler kadar etkin bir şekilde azaltabildiğini göstermektedir. Çinko cildimize aynı zamanda A vitamininin etkinliğini destekleyerek katkı sağlamaktadır. Çinko takviyesi vücudumuzda A vitamini seviyelerini artırmakta ve bu sayede akneye karşı cildi korumaktadır. Yapılan çalışmalar akneye sahip bireylerin çinko seviyelerinin normalden düşük olduğunu göstermektedir. Et, tavuk, balık, yumurta, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, badem ve kuru baklagiller çinko bakımından zengin gıdalardır" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞTEN CİLDİNİZİ KORUMAK IÇIN SELENYUM

Birçok bilim insanının selenyumun deri kanserini önlemede anahtar rol oynadığını ifade ettiğini söyleyen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, "Selenyum cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Selenyum tam tahıllar, deniz ürünleri, sarımsak ve yumurtadan alınabilir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.