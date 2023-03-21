Bu yöntem çamaşır suyu kullanmadan tuvaletlerinizi pırıl pırıl yapıyor! Lekenin üzerine bir miktar ekleyin ve...

Tuvalette oluşan kireç, en temiz banyoların bile hoş olmayan ve kirli görünmesine neden olabilir. Kireç, özellikle suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, tuvaletlerde hızla birikebilir. Bazen kireç tortusu özellikle kötü görünür çünkü oluşurken kiri toplar. Sert bir kimyasal ürün kullanarak kireci çıkarmak cazip gelse de, daha doğal bir çözüm kullanılarak kolayca çıkarılabilir. Temizlik uzmanları kimyasal kullanmadan klozet kenarlarındaki kireci temizlemek için basit çözümlerini paylaştılar.

TUVALETTEKİ KİREÇ NASIL ÇIKARILIR?

Kireç, demir, magnezyum veya kalsiyum ile reaksiyona girdiğinde genellikle kahverengi veya yeşile döner veya eşyalar üzerinde beyaz kabuklu tortular bırakır. Kireç tortusunun genellikle klozette bu kadar çirkin görünmesinin nedeni, lekeyi daha da inatçı hale getiren kir parçacıklarını toplamasıdır.





Bu noktada kireci çıkarmak için kullanabileceğiniz en etkili yöntem ise karbonat kullanmaktır. Karbonat, çamaşır suyunun aksine biriken kireci doğrudan temizler. Çamaşır suyu ise tuvalette oluşan lekeleri ve kireci gizler.





Tek yapmanız gereken karbonatı suyla karıştırarak bir macun kıvamına getirmektir. Ardından tuvaletin içerisini ve kireç tortusu bulunan her noktayı bu macun ile kaplayın. Eğer lekeleriniz çok inatçıysa üzerine bir miktar da limon suyu ekleyebilirsiniz. En az bir saat ancak mümkünse bir gece boyunca bekletin ve ardından ponza taşı ile hafifçe ovalayın. Bu sayede tuvaletinize zarar vermeden tüm kireci kolayca çıkarabilirsiniz. Kirecin tekrar oluşmasını engellemek adına bu uygulamayı haftada bir yapabilirsiniz. Bu sayede tuvaletiniz ilk günkü beyazlığına kavuşacak…