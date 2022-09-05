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Bu yöntem izi kalan oje lekelerine son veriyor: İşte lekeli yere bu spreyi sıktığınızda…

Oje lekesi kumaştan en zor çıkan lekelerden biridir. Bu lekeyi çıkarmak istediğinizde daha fazla yayacağınızı unutmayın! Çeşitli yöntemler desekte aslında yanlış uygulamalar yapıyoruz. İşte doğru yöntemle oje lekesinden nasıl kurtulacağınızı sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:25
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Bu yöntem izi kalan oje lekelerine son veriyor: İşte lekeli yere bu spreyi sıktığınızda…

Beyaz giydiyseniz ve ojeniz kurumadan elinizi değdirdiyseniz üzülmeyin! Bu lekeden kurtulmak zor gibi gözüksede aslında çok basit. Bu etkili yöntemle kıyafetlerinizdeki oje lekerine veda edeceksiniz.

SAÇ SPREYİ KULLANIN

Ojeyi giysiler gibi yumuşak kumaşlardan çıkarmak için tek bir temel öğeye ihtiyacınız olacak: saç spreyi. Saç spreyi,giysilerinizi ağartmayacağından ve ojenin parçalanmasına yardımcı olduğu için lekeleri çıkarmak için harika bir çözüm görevi görür. Döküldükten sonra cilanın tamamen kurumasını isteyeceksiniz.

Ardından, etkilenen bölgeyi saç spreyi ile doyurun. Saç spreyi kuruduğunda, pul pul artıkları kazımak için bir cımbız kullanın. Kalan cilayı soyun ve lekeyi tamamen çıkarmak için çamaşırlarınızı çamaşır makinesine koyun. Kuruduktan sonra hala bir işaret görüyorsanız, gidene kadar işlemi tekrarlayın. Halınızın kurtarılmaya ihtiyacı varsa, saç spreyi uyguladıktan sonra aynı tekniği kullanabilirsiniz, leke çıkana kadar küçük bir halı temizleme fırçasıyla lekeyi ovalamak isteyeceksiniz.

KIYAFETİN YÜZEYİNE ALKOL SÜRÜN

Deri bir kanepeye veya cekete oje bulaşırsa, saç spreyi ve asetonsuz oje çıkarıcı pek yardımcı olmaz. Bu durumda, döküldükten hemen sonra alkole batırılmış bir havlu kullanın ve ıslak lekeyi silin.

Fazla ojeyi emdikten sonra, rengin açılmasına yardımcı olmak için 2:1 oranında beyaz sirke ve zeytinyağını karıştırın. Bu karışım ve bir diş fırçası kullanarak, kalan oje gidene kadar deriyi ovalamaya başlayın. İşiniz bittiğinde, malzemeyi eski haline getirmek ve yeni gibi iyi hale getirmek için bir deri bakım kremi sürmekten çekinmeyin.

HALIDAN OJE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halıya dökülen ojenin çıkması çok zor olabilir. Fakat bunu bir aseton yardımıyla çıkarabilirsiniz. Asetonla çıkarırken halıya biraz yayılacağı için, sonra plastik bir silgi yardımıyla silerek bu lekeden kurtulabilirsiniz.

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