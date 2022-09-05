Bu yöntem izi kalan oje lekelerine son veriyor: İşte lekeli yere bu spreyi sıktığınızda…

Beyaz giydiyseniz ve ojeniz kurumadan elinizi değdirdiyseniz üzülmeyin! Bu lekeden kurtulmak zor gibi gözüksede aslında çok basit. Bu etkili yöntemle kıyafetlerinizdeki oje lekerine veda edeceksiniz.

SAÇ SPREYİ KULLANIN

Ojeyi giysiler gibi yumuşak kumaşlardan çıkarmak için tek bir temel öğeye ihtiyacınız olacak: saç spreyi. Saç spreyi,giysilerinizi ağartmayacağından ve ojenin parçalanmasına yardımcı olduğu için lekeleri çıkarmak için harika bir çözüm görevi görür. Döküldükten sonra cilanın tamamen kurumasını isteyeceksiniz.

Ardından, etkilenen bölgeyi saç spreyi ile doyurun. Saç spreyi kuruduğunda, pul pul artıkları kazımak için bir cımbız kullanın. Kalan cilayı soyun ve lekeyi tamamen çıkarmak için çamaşırlarınızı çamaşır makinesine koyun. Kuruduktan sonra hala bir işaret görüyorsanız, gidene kadar işlemi tekrarlayın. Halınızın kurtarılmaya ihtiyacı varsa, saç spreyi uyguladıktan sonra aynı tekniği kullanabilirsiniz, leke çıkana kadar küçük bir halı temizleme fırçasıyla lekeyi ovalamak isteyeceksiniz.