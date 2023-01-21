Bu yöntem sayesinde fırın temizleme derdine son! Tek yapmanız gereken yılda bir kez…

Bu, mutfaktaki en zor işlerden biri fırın temizliği olabilir ve birçoğu mümkün olduğu kadar uzun süre ertelemeye çalışırız. Ancak bu yöntem sorunu tamamen ortadan kaldıracak.
Bu yöntemde sadece evde bulunan malzemelere ve birkaç saat beklemenize ihtiyaç duyuluyor. Sosyal medya platformu üzerinde temizlik videoları paylaşan bir kullanıcı ev yapımı fırın temizleme çözümüyle birçok insanın da övgüsünü topladı.
Bu yöntem sayesinde fırınını yılda sadece bir defa temizlediğini söyleyen içerik üreticisi kimyasal kullanmadan hazırlayacağınız bu solüsyonun etkilerini gösteriyor.
ÜÇ MALZEME YETERLİ OLUYOR
Mucize karışım sadece yarım bardak bulaşık deterjanı, bir buçuk bardak karbonat ve dörtte üç bardak beyaz sirkeden oluşuyor. Bu yöntemin en iyi yanı doğal içerikli bir bulaşık detarjanı kullanıldığında tamamen çevre dostu bir çözüm olmasıdır. Malzemeler birlikte karıştırıldığında, kirli fırın raflarındaki tüm lekeleri çıkaran harika bir beyaz macun haline gelir.
Ardından fırın raflarını çıkarıp sıcak bir su dolu bir küvetin içerisine koyun. Suyun içerisine bulaşık deterjanı, biraz çamaşır deterjanı ve biraz karbonat ilave edip bekletin. Raflardaki lekeler suyun içerisinde yumuşarken, macunu fırının iç kısmına uygulayabilirsiniz. Ardından iki saat boyunca tamamen lekelere işlemesi için bekleyin.
Son olarak kalıntıları çıkarmanız gerekiyor. Mümkünse yumuşak bir fırça yardımı ile kalıplaşmış tüm yemek artıklarını ve lekeleri kolayca kazıyabilirsiniz. İnatçı kalıntılar için az miktarda su kullanabilirsiniz.
Ardından tüm kiri bir kağıt havlu yardımı ile silin. Küvetteki rafları fırçalayıp durulayarak fırının içerisine yerleştirin. Temizleme işleminin son kısmı, antibakteriyel bir temizleyici ve mikro fiber bir bez kullanarak fırının dışına temizlemektir. Sonunda fırınınızın hem içinin hem de dışının pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.