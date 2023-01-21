Bu yöntem sayesinde fırın temizleme derdine son! Tek yapmanız gereken yılda bir kez…

ÜÇ MALZEME YETERLİ OLUYOR Mucize karışım sadece yarım bardak bulaşık deterjanı, bir buçuk bardak karbonat ve dörtte üç bardak beyaz sirkeden oluşuyor. Bu yöntemin en iyi yanı doğal içerikli bir bulaşık detarjanı kullanıldığında tamamen çevre dostu bir çözüm olmasıdır. Malzemeler birlikte karıştırıldığında, kirli fırın raflarındaki tüm lekeleri çıkaran harika bir beyaz macun haline gelir.

Ardından fırın raflarını çıkarıp sıcak bir su dolu bir küvetin içerisine koyun. Suyun içerisine bulaşık deterjanı, biraz çamaşır deterjanı ve biraz karbonat ilave edip bekletin. Raflardaki lekeler suyun içerisinde yumuşarken, macunu fırının iç kısmına uygulayabilirsiniz. Ardından iki saat boyunca tamamen lekelere işlemesi için bekleyin.