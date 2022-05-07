Bu yöntem vazodaki çiçeklerin solmasını önlüyor! Çiçekleri yerleştirmeden önce…

Baharı eve getirmek için mükemmel bir yöntem olan vazodaki çiçekler, hem ortama bir tazelik katar hem de güzel kokularıyla herkesi mutlu eder. Her mevsim evinize renk katacak gül, lale ya da karanfil gibi çiçekler, kesilerek vazoya konulduğunda hızlı soluyor olabilir. Ancak bunu önlemenin çok basit bir yolu var. Tek yapmanız gereken bu adımları takip etmek…
VAZO SEÇİMİ
Çiçekleri aldıktan sonra en kısa sürede suya koymak gerekse de vazo seçimine gerekli özeni göstermeniz daha önemlidir. Çiçeğin ve sapların boyutuna uygun bir vazo seçmediğiniz takdirde çok daha hızlı solmalarına neden olabilirsiniz.
Vazo tercih ederken çiçeklerin saplarını ve ağırlığını desteklediğinden emin olun. Çiçekler vazonun içerisinde çok sıkışmamalı ya da fazla yukarıda kalmamalıdır.
İpucu;
Vazonun içerisindeki zararlı bakterileri yok etmek için çiçekleri koymadan önce mutlaka su ve sabunla yıkayıp durulayın. Yoksa içerisindeki bakteriler çiçeklerle temas ederek çabuk solmalarına neden olabilir.
ÇİÇEĞİ DOĞRU BİR KONUMA YERLEŞTİRİN
Çiçeklerin güneşe ihtiyaç duyduğu düşüncesi ne kadar doğru olsa da, vazodaki çiçeğinizi uzun saatler boyunca doğrudan güneş ışığına bırakmak kısa sürede solmalarına neden olabilir. Vazoyu direkt güneş almayan bir yere koymak büyük fark yaratacaktır.
Güneş ve ısı, çiçeklerin çok daha çabuk solmalarına neden olacağı için uzun süre canlı kalmalarını istiyorsanız gölge bir alan tercih edin.
ÇİÇEKLERİ VAZOYA KOYMADAN ÖNCE
Uzun süreler boyunca tazeliğini korumasını istediğiniz çiçekleri vazoya koymadan önce saplarını 45 derecelik bir açıyla kesmeniz ve gereksiz yaprakları koparmanız büyük önem taşır.
Bu sayede çiçekler daha fazla su emerek uzun süre parlak görüntülerini koruyacaktır. Su seviyesinin altında kalan yapraklar da bakteri oluşumuna neden olacağı için koparılmalıdır.
SUYUNA ÖZEN GÖSTERİN
Uzun süre solmayan çiçekler için vazodaki suyu düzenli olarak değiştirmek oldukça önemlidir. Bu sayede suda oluşan bakterilerden kurtularak çiçeklerinize zarar vermelerini engellersiniz.
Çiçeklerinizi bir sprey yardımıyla sulamaya özen gösterin. Bu sayede sadece kökten değil aynı zamanda yüzeyden de ihtiyacı olan tüm suya doyduğundan emin olabilirsiniz.
ÇİÇEKLERİ BESLEMEK ÖNEMLİ
Dışarıdan alacağınız hazır buketler genelde yanlarında bitki besinleriyle gelir. Toz halindeki bu besini çiçeğinizin suyuna karıştırmak daha uzun süre boyunca canlı kalmalarına yardımcı olacaktır.
Ancak benzer bitki besinlerini evde hazırlamanız da mümkündür. Dilediğiniz çiçeği besleyip canlandıran bazı tarifler ise şöyle;
Bazı meşrubatları çiçeğinizin suyuna koymak sağlıklı kalmalarına yardımcı olabilir. Örneğin vazonun içerisine koyacağınız suyu bir miktar limonatayla karıştırmak oldukça etkilidir..
Çiçeklerin tazeliğini arttırmak için sularına 2 yemek kaşığı toz şeker de ekleyebilirsiniz. Yalnız çiçeklerinizi yerleştirmeden önce şekerin suyun içerisinde tamamen karıştığından emin olun.
Şeker gibi tatlandırıcı kullanmanız da mümkün. Aynı şekerde olduğu gibi çiçekleri yerleştirmeden önce tatlandırıcıyı suyla karıştırmanız yeterli olacaktır.