Bu yöntem vazodaki çiçeklerin solmasını önlüyor! Çiçekleri yerleştirmeden önce…

Baharı eve getirmek için mükemmel bir yöntem olan vazodaki çiçekler, hem ortama bir tazelik katar hem de güzel kokularıyla herkesi mutlu eder. Her mevsim evinize renk katacak gül, lale ya da karanfil gibi çiçekler, kesilerek vazoya konulduğunda hızlı soluyor olabilir. Ancak bunu önlemenin çok basit bir yolu var. Tek yapmanız gereken bu adımları takip etmek…

VAZO SEÇİMİ

Çiçekleri aldıktan sonra en kısa sürede suya koymak gerekse de vazo seçimine gerekli özeni göstermeniz daha önemlidir. Çiçeğin ve sapların boyutuna uygun bir vazo seçmediğiniz takdirde çok daha hızlı solmalarına neden olabilirsiniz.

Vazo tercih ederken çiçeklerin saplarını ve ağırlığını desteklediğinden emin olun. Çiçekler vazonun içerisinde çok sıkışmamalı ya da fazla yukarıda kalmamalıdır.

İpucu;

Vazonun içerisindeki zararlı bakterileri yok etmek için çiçekleri koymadan önce mutlaka su ve sabunla yıkayıp durulayın. Yoksa içerisindeki bakteriler çiçeklerle temas ederek çabuk solmalarına neden olabilir.