Buğday sapları tepsiye dönüşüyor! Hayatını yeniden inşa ediyor...



Yaptığı temsilerin yemek sunumunda kullanıldığını dile getiren Şahan, "Tepsinin dolgu malzemesi için bu sapları, renkli kaplaması içinse naylon kullanıyorum. Tepsilerin kahvaltılık, içli köfte, ekmek, meyve gibi besinler tüketilirken kullanılıyor. Kimi müşteriler ise süs eşyası olarak kullanmayı tercih ediyor. Tepsilerin üstüne isim de yazmaya öğrettiler. Ben ilk başladığımda da tepsiye Musa ağacını ismini yazdım. Bu işi yaparken mutlu oluyorum tepsi harici evimize katkı sağlamak için doğal reçeller yapıyorum ve aile geçimini bu kulübede yaptığım el emekleri ile sağlıyorum" dedi.