Buharlı hava temizleyiciler, zararlı partiküllerin ve mikropların hava içerisindeki seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda nemlendirme işlevi görürler. Bu sayede, solunum yollarının kuruması ve tahriş olması riski azalır. Özellikle kış aylarında veya çok kuru iklimlerde yaşayanlar için nemlendirici özelliği yaşamsal bir öneme sahiptir. Buhar makinesine tuzlu su konulur mu, buhar makinesi suyuna ne konur gibi konulara kullanım kılavuzundan yanıt aranabilir.

Buhar Makinesine Tuzlu Su Konulur Mu?

Buhar makinesine tuzlu su koymamanız gerekmektedir. Buhar makinesi, normalde temiz su veya su buharı üretmek için tasarlanmıştır. Tuzlu su veya diğer kirletici maddeler buhar makinesinin içinde hasara neden olabilir. Tuzlu suyun buhar makinesine dökülmesi buharın kalitesini düşürebilir, cihazın performansını etkileyebilir ve makinenin parçalarının korozyona uğramasına neden olabilir.

Buhar Makinesi Suyuna Ne Konur?

Buhar makinesine su eklerken, genellikle temiz, saf su kullanmanız önerilir. İçme suyu, damıtılmış su veya damacana su gibi arıtılmış su türleri buhar makinesi için uygundur. Bazı buhar makinesi modelleri, içindeki suyun kokusunu veya buharın kalitesini iyileştirmek için özel olarak tasarlanmış esansiyel yağlar veya aroma terapisi eklemek için özel bölmelere sahip olabilir. Ancak bu eklemeleri kullanmadan önce cihazınızın kullanım kılavuzunu okumanız ve üretici tarafından önerilen yönergeleri takip etmeniz önemlidir.