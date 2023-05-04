Bulaşık makinesini kullanırken bu hatayı yapmayın! Bulaşıkların daha hızlı kuruması için…

BULAŞIKLARIN DAHA HIZLI KURUMASINI ÖNLER

Ancak uzmanlar bulaşık makinenizi kapalı tutmanızı sadece bu nedenle önermez. Kapısını kapalı bıraktığınızda bulaşıklarınız daha hızlı kurur. Bu size mantıksız gelebilir, ancak kapalı bırakırsanız, ısı makinenin içinde kalarak bulaşıklarınızın daha hızlı kurumasına yardımcı olur. Bulaşık makinesini açmak için en iyi zaman on beş ila otuz dakika sonradır. Bulaşık makinenizi çok uzun süre kapalı bırakırsanız bulaşıklarınızda yoğuşma oluşabilir. Ve bu ne kadar temiz olsalar da kirli görünmelerine neden alabilir.