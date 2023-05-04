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Bulaşık makinesini kullanırken bu hatayı yapmayın! Bulaşıkların daha hızlı kuruması için…

Her evde belki de en sık kullanılan aletlerin başında gelen bulaşık makinesinin bittiğinde çıkardığı ses, çoğumuzun doğrudan kapağını açmasına neden olur. Böylece yeni yıkanan bulaşıkların daha hızlı kuruyacağını düşünürüz. Ancak aslında bu tam olarak doğru değildir. Birçok temizlik uzmanı bulaşıkların yıkanmasının ardından bir süre kapağının kapalı durmasının daha iyi olduğunu söylüyor. İşte nedeni…

Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:29
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Bulaşık makinesini kullanırken bu hatayı yapmayın! Bulaşıkların daha hızlı kuruması için…

Siz de bulaşık makineniz yıkamayı bitirir bitirmez kapağını açanlardan mısınız? Bu yazıdan sonra bu alışkanlığınızdan büyük ihtimalle vazgeçeceksiniz.

MUTFAĞINIZA ZARAR VERİR

Bazı bulaşık makineleri bittiğinde otomatik olarak açılır, bazılarının ise manuel olarak açılması gerekir. Ve birçok insan, bulaşıklarının daha hızlı kurumasını sağlamak için bulaşık makinesini hemen açar. Bu iyi bir çözüm gibi görünebilir ancak uzmanlara göre kapısını kapalı bırakmanız daha iyi olabilir. Bulaşık makinesi bittiğinde açılması içerdiği sıcak havanın etrafa dağılmasıyla mutfak dolaplarınıza ve tezgahınıza zarar verebilir.

SICAKLIK YAYAR

Bulaşık makineniz yıkamayı bıraktığında kapağını hemen açarsanız çıkan havanın sıcak olduğunu görebilirsiniz. Bulaşıklarınızı temizlemenize yardımcı olmak için makineye sıcak su pompalanıyor ve bu, makinenin içinin sıcak olacağı anlamına geliyor. Bulaşık makinesi yıkamayı bitirdikten hemen sonra kapağını açtığınızda buhar yükselecek ve mutfağınızı dolduracaktır. Bu durum tekrar tekrar meydana geldiğinde, bu buhar zamanla tezgahınıza zarar verebilir.

BULAŞIKLARIN DAHA HIZLI KURUMASINI ÖNLER

Ancak uzmanlar bulaşık makinenizi kapalı tutmanızı sadece bu nedenle önermez. Kapısını kapalı bıraktığınızda bulaşıklarınız daha hızlı kurur. Bu size mantıksız gelebilir, ancak kapalı bırakırsanız, ısı makinenin içinde kalarak bulaşıklarınızın daha hızlı kurumasına yardımcı olur. Bulaşık makinesini açmak için en iyi zaman on beş ila otuz dakika sonradır. Bulaşık makinenizi çok uzun süre kapalı bırakırsanız bulaşıklarınızda yoğuşma oluşabilir. Ve bu ne kadar temiz olsalar da kirli görünmelerine neden alabilir.

Bulaşık makineniz çok yardımcı bir cihazdır, ancak bazı durumlarda karmaşık olabilir. Bu ipucu ile en azından bulaşık makinesinin kapağını ne zaman açmanız gerektiğine dair endişelenmenize gerek kalmayacak.

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