Buraya kış uğramıyor! Yazdan vazgeçemeyenlerın uğrak adresi oluyor...

Her tatil güzel bir anı, cümle, şarkı, bir detayla kazınıyor hafızamıza... Ve yaşattığı sürprizlerle tabii ki... Doğanın kucağındaysanız, doğanın mucizelerinden başka sürprize gerek yok ki... O en güzeline hazırlıyor zaten. Bu bazen koynundan çıkardığı harika bir balık yemeği oluyor, bazen turkuvaz bir deniz, bazen de geceyi aydınlatan bir dolunay... Ama tüm bu güzelliklere şahit olmak için, görmek gerekiyor. Sadece bakmak yetmiyor. Belki de bu yüzden gezmek şart. Çünkü insan her gün gördüğüne alışıyor ama sadece bakar oluyor. Şimdi hep beraber, Kuzey Ege'yi görmek için yola çıkalım.

Gezip gördüğümüz koyların hepsinin farklı bir hikayesi var, mesela Bozburun mavi yolculuk tutkunlarının yıllar önce keşfettiği bir yer, Kumlubük şirin bir kasaba, Kuzbükü henüz neredeyse kimsenin bilmediği bir koy, Hisarönü ise yıllardır ününü koruyor... Birbirinden güzel bu koylarda konumlanmış mekanlar da en az onlar hoş. Benim gidip gördüğüm mekanların her biri farklı bir tatil anlayışını barındırıyor. Bu yüzden büyük tesis severler, butik otel tutkunları, doğaya kucaklayanlar ve gizemseverler bu yazıyı okumadan geçmeyin...