Bütün haftanızı planlayın: Tek seferde 6 çeşit yemek yapmanın sırrı

Çalışan bir anne, hızlı bir şekilde Facebook'ta diğer ebeveynlerin övgüsünü kazanmasını sağlayan ve zaman kazandıran bu fikri paylaştı. Önceden karar verdiği her öğün için ihtiyaç duyduğu tüm sebzeleri paketlemeden ve etiketlemeden önce doğruyor. Sizler de bu yöntemi deneyerek yalnızca birkaç dakika içerisinde tüm haftanın yemeğini hazırlayabilirsiniz. İşte püf noktaları...

1. PLANLAMA

Hafta boyunca yemek yemek için yapacağınız plan ile günlük yaşamınızı oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Öncelikle hangi yemekleri yapacağınız planlayın ve malzemeleri doğrayın. Ardından her yemek için bir kilitli buzdolabı poşetini seçerek her yemeğin malzemesini bu poşetlerle ayırın.

2. ETİKETLEME





Her buzdolabı poşetine yapacağınız yemeğin malzemelerini koyduktan sonra poşetlerin üzerine yemeğin ismini not alabilirsiniz. Böylece evdeki diğer üyeler için de açıklayıcı bir not olması sayesinde herkesin kolaylıkla kendileri ve diğer aile üyeleri için yemek hazırlamasını sağlayabilirsiniz.



3. DONDURUCUYA YERLEŞTİRİN

Sebzelerin veya gerekli diğer malzemelerin bir araya gelmesini sağladıktan sonra bu buzdolabı poşetlerini dondurucuya yerleştirebilir, gerekli olduğunda çıkartarak buzunun çözülmesini sağlayabilir ve dakikalar içinde yemeğinizi hazır hale getirebilirsiniz.