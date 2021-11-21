Bütün mevsim çelik gibi bir bağışıklık veriyor! İşte kış aylarının mucizesi

Soğuk algınlığı, enfeksiyonlar veya virüsler... Tüm bu hastalıklar için kendinizi korumanın doğal birkaç yolu bulunuyor. Bunlardan biri de bal ürünleri. Doğal bir bağışıklık güçlendirici olan bal, kış aylarında 7'den 70'e hemen herkesin bedenini korumasına olanak tanıyor. Üreticiler de kışın en çok bal, arı sütü, propolis ve polenli karışım tercih edildiğini dile getiriyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:09

Bakteri veya virüslerin neden olduğu rahatsızlıklardan insanlar kendilerini korumak istediklerinde doğal olan ürünlere çok daha fazla rağbet gösteriyor. İlaçlarla tedavi olmak yerine, hastalık ortaya çıkmadan bağışıklığı güçlendirmeye çalışmak, atılabilecek ilk adımlardan biri. Bu noktada kış ayları için en önemli hazırlıklardan biri de bal stoğunu yenilemek oluyor.





KIŞ AYLARINA SAYILI GÜNLER KALA ARI ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor. Bilhassa bal, arı sütü, propolis ve polen karışımı vatandaşların ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Bursa'da arı ürünleri üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, havaların soğumasıyla gelen yoğun talepleri karşılamak için yüksek tempoda çalışıyor. Türkiye'nin her yerine ürün gönderen arıcılar 850 gramlık şişelerdeki bal, arı sütü, propolis ve polen karışımını 460 liradan satıyor. Bu ürün vatandaşlardan büyük talep görüyor.