Bütün sorunların çözümü tek üründe! Asla açılmaz dediğiniz tıkanık lavaboları yeniliyor

Kabartma tozu, pH değeri, nötr bir aralıktan biraz daha yüksektir ve alkali bir yapıda olduğu için oldukça iyi bir temizlik malzemesidir. Özellikle kir ve yağ gibi organik bileşikleri çözmekte oldukça işlevseldir. Mineral yapısı sayesinde yumuşak bir aşındırıcı olarak kullanabileceğiniz bu malzeme ile birçok yüzeyde çizik bırakmadan sert lekeleri çıkarabilirsiniz.

TIKANMIŞ LAVABOLARI AÇIN

Bu işlemin etkili olup olmadığı konusunda tartışmalar olsa da uzmanlar en etkili yöntemlerden biri olduğu konusunda hemfikir. Özellikle beyaz sirke, sıcak su ve kabartma tozunu birlikte kullandığınızda istenmeyen lavabo tıkanıklığından kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Fakat bu işlemin tek seferde işlerlik göstermemesi mümkündür. Bu nedenle tıkanıklığa neden olan birikintinin yeterince çözünebilmesi için en az iki kez tekrarlamanız gerekebilir.