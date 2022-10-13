Bütün sorunların çözümü tek üründe! Asla açılmaz dediğiniz tıkanık lavaboları yeniliyor

Kabartma tozu, pH değeri, nötr bir aralıktan biraz daha yüksektir ve alkali bir yapıda olduğu için oldukça iyi bir temizlik malzemesidir. Özellikle kir ve yağ gibi organik bileşikleri çözmekte oldukça işlevseldir. Mineral yapısı sayesinde yumuşak bir aşındırıcı olarak kullanabileceğiniz bu malzeme ile birçok yüzeyde çizik bırakmadan sert lekeleri çıkarabilirsiniz.
TIKANMIŞ LAVABOLARI AÇIN
Bu işlemin etkili olup olmadığı konusunda tartışmalar olsa da uzmanlar en etkili yöntemlerden biri olduğu konusunda hemfikir. Özellikle beyaz sirke, sıcak su ve kabartma tozunu birlikte kullandığınızda istenmeyen lavabo tıkanıklığından kısa sürede kurtulabilirsiniz.
Fakat bu işlemin tek seferde işlerlik göstermemesi mümkündür. Bu nedenle tıkanıklığa neden olan birikintinin yeterince çözünebilmesi için en az iki kez tekrarlamanız gerekebilir.
BULAŞIK MAKİNESİNİ TEMİZLEYİN
Bulaşık makinesi, kullanılan süre boyunca kireç ve kir birikiminin ardından verimli çalışma düzeyi büyük oranda düşüş gösterebilir. Bu nedenle temizleyebilmek için bulaşık makinesinde temiz bir kaseye, ölçü kabına iki bardak beyaz sirke ekleyin ve üst rafa yerleştirin.
Sirke, bulaşık makinesinde kalan kirecin çözünmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda kabartma tozunu da kullanarak kokuları ortadan kaldırabilirsiniz. Bulaşık makinesinin alt bölümüne serptiğiniz kabartma tozunun ardından bir döngü makineyi çalıştırabilirsiniz.
BUZDOLABI KOKULARINI GİDERİN
Buzdolabında zamanla oluşan kokulardan kurtulmanın en iyi yöntemlerinden biri; kabartma tozunu bir gece buzdolabında bekletmektir. Tek yapmanız gereken küçük bir tabak, kase veya kap alıp biraz kabartma tozu eklemek.
Bunu buzdolabınıza yerleştirin ve etkisini göstermesi için bir gece bırakın.Kabartma tozu koku emici özelliklere sahiptir ve böylece kalıcı kokulardan kurtulur.
TAMAMEN İZSİZ BİR DUŞAKABİN
Sirke ile birleştirilmiş bir kabartma tozu macunu, duş kapılarını pırıl pırıl hale getirilebilir. Kalın bir macun oluşturmak için yarım bardak kabartma tozunu yeterli su ile karıştırarak başlayın. Macunu elinizle veya aşındırıcı olmayan bir süngerle duş kapınıza sürün. Ardından, macunu beyaz sirke ile durulayın. Son olarak, temiz su ile durulayın ve yumuşak bir mikrofiber bezle parlatın.