Buzdolabını 5 adımda tertemiz yapın! Özellikle gözden kaçan o kısım mikrop yuvası haline geliyor…

ÖNCELİK DEZENFEKTE ETMEKTE

Yüzeydeki kalıntıları temizlemek ve yüzeye yapışan kirleri yumuşatmak için buzdolabınızın dışını ve içini silnmeniz gerekmektedir. Bunu için, her bir bardak suya iki yemek kaşığı karbonat ekleyin. Suyun sıcak olması ve karbonatın tamamen erimesi gerekmektedir.

Buzdolabındaki rafları, çekmeceleri ve kulpları silmeden önce temiz bir bez alın ve bu solüsyona batırın.