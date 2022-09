Buzdolabını 5 adımda tertemiz yapın! Özellikle gözden kaçan o kısım mikrop yuvası haline geliyor…

BUZDOLABININ TEMİZ KALMASINI NASIL SAĞLARSINIZ?

Buzdolabını temiz tutmak istiyorsanız düzen en önemli şarttır. Her şeyin temeli her yiyeceğin belirli bir yerinin olması ve düzenli tutulmasıdır. Bu durum kulağa saçma gibi geliyor olsa da hem her şeyi kolayca bulabilmenize ve tüm yiyeceklere kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak.

Özellikle şeffaf bölmelere sahip olmak, dökülen ve damlatan yiyeceklerin raflara yayılmasını da önleyebilir, bu da derinlemesine temizlik yaptığınız esnada daha az uğraşmanızı gerektirecektir.