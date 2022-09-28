Buzdolabını 5 adımda tertemiz yapın! Özellikle gözden kaçan o kısım mikrop yuvası haline geliyor…

Buzdolabınızı temiz tutmak, kötü kokmaması ve daha da önemlisi içerisindeki yiyeceklerin hijyenini korumak adına çok önemlidir. İçini silmek buzdolabınızı gözle görülür şekilde daha temiz olmasını sağlasa da, buzdolabını hoş olmayan kokulardan, kirden ve mikroplardan tamamen arındırmak için uygulamanız gereken birkaç adım bulunuyor.
BUZDOLABINI NASIL DERİNLEMESİNE TEMİZLERSİNİZ?
Buzdolabı düzenli olarak dezenfekte edilmelidir ancak birkaç ayda bir derinlemesine temizlemek de bir o kadar önemlidir.
Buzdolabını sürekli olarak kullanırken kapsamlı bir temizlik yapmak her zaman kolay olmayabilir. Ancak bunun için en uygun zamanlar buzdolabının neredeyse tamamen boş olduğu tatil veya seyahat öncesi ya da sonrası olabilir.
Buzdolabını temizlemeden önce içerisindekileri muhafaza edebileceğini soğuk bir alan bulunması önem taşımaktadır.
ÖNCELİK DEZENFEKTE ETMEKTE
Yüzeydeki kalıntıları temizlemek ve yüzeye yapışan kirleri yumuşatmak için buzdolabınızın dışını ve içini silnmeniz gerekmektedir. Bunu için, her bir bardak suya iki yemek kaşığı karbonat ekleyin. Suyun sıcak olması ve karbonatın tamamen erimesi gerekmektedir.
Buzdolabındaki rafları, çekmeceleri ve kulpları silmeden önce temiz bir bez alın ve bu solüsyona batırın.
Rafları çıkarıp sirke ile durulayın
Çıkarılabilir bölmeleri çıkarın ve büyük bir kova sıcak su ve yumuşak bulaşık deterjanına batırın.
Bir sprey şişesinde, üç ölçü suyu bir ölçü beyaz sirke ile karıştırın ve boş buzdolabının içine püskürtün. Sirke, buzdolabının içini parıl parıl yaparken kötü bakterileri de uzaklaştıracaktır.
Buzdolabı contalarına ve girinti olan noktalara dikkat edin, çünkü bunlar genellikle göz ardı edilir. Bu bölgeleri temizlemek için sirkeye batırılmış bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.
İnatçı kokuları gidermekte zorlanıyorsanız, yüzeye sıkmak için taze limon kullanabilir ve birkaç dakika bekleebilirsiniz. Ardından nemli bir mikrofiber bezle silin ve temiz bir havluyla kurulayın.
Raflar ve çekmeceleri ıslak şekilde en az 15 dakika bıraktıktan sonra buzdolabını tekrar geri yerleştirmeden önce bölmelerin durulanması ve kurutulması gerekir.
Damlama tepsisini temizleyin
Buzdolabınızdaki veya dondurucunuzdaki damlama tepsisi, buz çözme tahliyesinden akan yoğuşmanın biriktiği bir kaptır. Uygun şekilde temizlik yapılmadığında, su burada birikerek bakteri ve kokuya neden olabilir.
Ancak temizlenmesi oldukça kolaydır. Birikmiş sıvıyı kağıt havluyla silerek başlayın ve ardından ılık, sabunlu suda yıkayın.
Yerine sabitlenmiş bir damlama tepsisini temizlemek için ise uzun saplı bir fırçanın başına emici bir bez sarabilir ve ardından ılık, sabunlu suya batırarak silmeniz mümkün.
Buzdolabının altını temizleyin
Mutfağın temiz olduğunu düşünseniz bile buzdolabının alt kısmını atlıyor olabilirsiniz. Bu unutulan alan, kısa sürede çok fazla kirin birikebileceği bir yerdir ve bu da böcekler ve karıncalar için cezbedici olabilir.
Buzdolabınızın modeline bağlı olarak alt kısmını çıkarabilir ya da yerinden çıkararak altını temizleyebilirsiniz. Bu alanı temizlemek için de beyaz sirke ile limon suyundan faydalanabilirsiniz.
Bazı alanlara ulaşmakta zorlanırsanız, kalıntıları temizlemek için elektrikli süpürgeden yardım alabilirsiniz.
Buzdolabını yeniden doldurun
Damlama tepsisi temiz ve kuruyken, tekrar buzdolabının içerisine yerleştirebilirsiniz. Temiz rafları ve çekmeceleri uygun alanlara yerleştirin ve buzdolabını bir süre boş halde çalıştırın. Yiyecekleri buzdolabına geri koymadan önce sıcaklığın 4C veya altına düşmesini beklemeniz gerekmektedir.
BUZDOLABININ TEMİZ KALMASINI NASIL SAĞLARSINIZ?
Buzdolabını temiz tutmak istiyorsanız düzen en önemli şarttır. Her şeyin temeli her yiyeceğin belirli bir yerinin olması ve düzenli tutulmasıdır. Bu durum kulağa saçma gibi geliyor olsa da hem her şeyi kolayca bulabilmenize ve tüm yiyeceklere kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak.
Özellikle şeffaf bölmelere sahip olmak, dökülen ve damlatan yiyeceklerin raflara yayılmasını da önleyebilir, bu da derinlemesine temizlik yaptığınız esnada daha az uğraşmanızı gerektirecektir.