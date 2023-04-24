Protein deposu olarak öne çıkan tavuk eti, birçok kişinin severek tükettiği yiyeceklerden biridir. Ancak her yiyecekte olduğu gibi tavuk da doğru bir şekilde saklanmazsa bozulabilir. Bu yüzden uygun şartlarda muhafaza edilmesi gerekir. Bu yazımızda sizler için buzluktaki tavuk bozulur mu, derin dondurucudaki ve buzluktaki tavuk kaç ay dayanır gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Buzluktaki Tavuk Bozulur Mu?

Sağlıklı beslenmede tavuk etinin ayrı bir önemi vardır. B vitamini açısından zengin olan tavuk etinden birçok farklı ve lezzetli yemek yapılabilmektedir. Tavukla ilgili merak edilen önemli konulardan biri dondurulmuş tavuk bozulur mu konusudur. Tavuk bir bütün halinde saklandığında ömrü daha fazla olmaktadır. Ancak küçük küçük kesilmiş olan tavukların tüketilme ömrü daha azdır. Ayrıca bozulmuş tavuk ciddi zehirlenmelere de yol açabilmektedir. Bu yüzden uygun koşullarda saklanması büyük önem arz etmektedir. Pişirilmemiş bir tavuk eti buzlukta uzun süre saklanabilir. Pişirildikten sonra dondurucuya atılan tavuk etinin ise tazeliğini koruma süresi ise daha az olmaktadır.

Buzluktaki Tavuk Kaç Ay Dayanır?

Tavuk etini saklama şartları çiğ ya da pişmiş olmasına göre farklılık göstermektedir. Çiğ bir şekilde buzlukta saklanan tavuğun ömrü daha uzun olurken piştikten sonra buzluğa atılan tavuğun ömrü daha az olabilmektedir. Pek çok kişi derin dondurucuda tavuk ne kadar saklanır sorusunun cevabını aramaktadır. Öncelikli olarak tavuk etini buzlukta muhafaza edecekseniz, buzluğun soğutma derecesinin 18 derece altında olması gerekmektedir. Pişirilerek buzluğa ya da derin dondurucuya atılan bir tavuk etini saklama süresi genellikle 2 ay ile 6 ay arasında değişir. Çiğ bir biçimde buzluğa atılan tavuk etinin boyutu küçükse 6 ay, büyük parçalar halindeyse 1 seneye kadar tazeliğini koruyabilir. Ayrıca tavuk ve benzeri gıdaları buzlukta saklarken buzdolabı poşeti kullanılması tavsiye edilir.