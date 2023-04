Vitaminler arasında C vitaminin ayrı bir önemi vardır. Ayrıca C vitamini en sık eksikliği görülen vitaminlerin başında gelmektedir. Sağlığa çok fazla yararı olan bu vitaminin yiyeceklerden ve içeceklerden alınması büyük bir önem taşımaktadır. Bu yazımızda sizler için C vitamini nelerde var, en çok C vitamini hangi besinlerde, sebzelerde ve meyvelerde bulunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

C Vitamini Nelerde Var?

Sağlıklı bir şekilde yaşamak için yediğimiz içtiğimiz her şeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Yeteri kadar beslenilemediğinde vücut vitaminsiz kalmaktadır. Bu durum başta bağışıklık sistemini düşürmektedir. Bağışıklık sistemi düştüğünde vücut birçok hastalığa açık hale gelmektedir. Bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen ve güçlendiren en önemli vitaminlerden biri C vitaminidir. Pek çok kişi dışarıdan tavsiye yerine yedikleri yiyeceklerden bu vitamini almayı istemektedir. Bu yüzden internet üzerinden C vitamini nelerde bulunur diye araştırma yapmaktadır. Organların işlevini düzenli bir şekilde yapabilmesi için vitamine gereksinimi vardır. C vitamini özelikle antioksidan açısından son derece zengindir. Günümüzde çok sayıda kişi c vitamini neyde var diye merak etmektedir. Bu vitamin en çok sebze ve meyvelerde bulunmaktadır.

C Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Her bireyin genci, çocuğu, yaşlısı demeden günlük C vitamini ihtiyacını karşılaması gerekir. Günlük C vitamini ihtiyacı kişilerin yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna göre değişiklik göstermektedir. C vitaminine özellikle hastalıklardan korunmak için kış mevsiminde ihtiyaç duyulur. C vitamini denildiğinde çoğunlukla akla meyveler gelmektedir. Portakal, limon gibi meyvelerde çok fazla bu vitaminden bulunmaktadır. Ancak C vitamini yalnızca meyvelerde değil, birçok farklı sebzede de mevcuttur. Günümüzde birçok kişi vitamin eksikliğini dışarıdan alınan takviye gıdalarla kapatmayı tercih etmektedir. Ancak birçok uzman, vitaminlerin besinlerden alınmasını önermektedir.

C Vitamini En Çok Hangi Meyvede ve Sebzelerde Var?

C vitamini içeren pek çok meyve ve sebze mevcuttur. Ancak besinlerden alınan C vitamininin değerlerinde düşme yaşanmaması için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. C vitamini içeren sebzeler pişirilerek tüketildiğinde, metal bıçakla kesildiğinde ya da kabukları soyulduğunda vitamin değerlerinde büyük kayıplar yaşanır. Bu yüzden sebze ve meyvelerin kabuklarının soyulmaması ve pişirilmemesi tavsiye edilmektedir. Genel olarak C vitamini açısından en zengin olan meyve ve sebzeler ise şunlardır: