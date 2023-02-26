Çadır kentin "can dostları"! Birçok sevimli sakine ev sahipliği yapılıyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler evcil hayvanlarını da yanlarından ayırmıyor. Çadır kentte kedisi ve köpeği ile birlikte kalan depremzedelerin yanında balık gibi onlarca hayvana da ev sahipliği yapılıyor. Gerekli mama ve yem ihtiyaçları ise yardımseverler ve kurumlar tarafından karşılanıyor.

AA Giriş Tarihi: 26.02.2023 15:20 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş'ta depremlerden kurtulan bazı afetzedeler, evlerinden çıkarken kurtardıkları balık, kuş, keklik, kedi ve köpek gibi hayvanlarıyla çadır kentte bir arada yaşıyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Sakarya 7'nci Komando Tugay Komutanlığınca, Vali Saim Çotur Stadı ve çevresinde kurulan çadır kent, 3 bin 500'e yakın depremzedenin yanı sıra onlarca evcil hayvana da ev sahipliği yapıyor.