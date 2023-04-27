Cam bardaklar, vazolar hiç olmadığı kadar parlayacak! Formülü birkaç kaşık pirinç

Bardaklar, vazolar, cam, su şişeleri: nasıl yepyeni görünmelerini sağlarsınız? Sırrı sirkede! Özellikle camlarda yıkama sırasında kalan lekeler, oldukça can sıkıcı olabiliyor. Fakat yepyeni görünen bardaklara sahip olmak, aslında o kadar da zor değil.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:59 PAYLAŞ ABONE OL

Cam nesneleri temizlemek kolay olmasa da bulaşık makinesinin sebep olduğu su lekelerini kolayca ortadan kaldırabilirsiniz. Bu ipucu ile yeni gibi görünmelerini sağlayacaksınız.

İHTİYACINIZ OLANLAR: Muhtemelen mutfakta ihtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz. Birkaç damla bulaşık deterjanı, bir çay kaşığı sirke ve bir bardak pişmemiş pirinci suyla karıştırarak cam eşyalarınızı derinlemesine temizleyebilirsiniz.