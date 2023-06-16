Cam Nasıl Silinir? Kolay Ve Lekesiz Ulaşılamayan Cam Silme Ve Temizleme Yöntemi

Camın türü ne olursa olsun, temizleme esnasında belli hususların bilinmesi gerekir. Cam nasıl silinir sorusu da burada araştırılmalıdır. Yazımızda değindiğimiz yöntemleri dikkate alarak öncelikle cam neyle silinir konusuyla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Kolay cam silme yöntemleri, zaman ve işlev açısından cam silmeyi çok daha pratik hale getirecektir. Ulaşılmayan noktalara ulaşarak lekesiz cam silme yöntemleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Cam Nasıl Silinir?

Cam silmek son derece pratik olsa da cam silindikten sonra herhangi bir damla ya da leke kalmaması çok önemlidir. Bunun için de bazı cam silme tekniklerini bilmeniz gerekir. Öncelikle camın neyle silineceğini bilmelisiniz. Cam silmek için özel olarak üretilmiş cam silme deterjanları vardır. Bu deterjanları camın üzerine sıkarak kuru bir bezle camınızı kurulayabilirsiniz.

Cam silmek için evde hazırlayacağınız temizleme ürünlerini de kullanabilirsiniz. Beyaz sirkeyi, bir miktar şampuan ve su ile karıştırarak bir kabın içine koyun. Karışımı camın üzerine sıkarak temiz bezle camı kurulayın. Kurulama işlemi için gazete kâğıdını da tercih edebilirsiniz. Bu sayede cam üzerinde damla ya da leke kalma ihtimalini de azaltmış olacaksınız.

Cam Neyle Silinir?

Camı silmek için özel üretilmiş pamuksuz bezler vardır. Bu bezler camın etkin şekilde lekesiz olarak temizlenmesini sağlar. Yukarıda da değindiğimiz gibi gazete kâğıtları da cam temizlemek için ideal malzemelerdir. Kâğıt ile camı sildiğinizde camın çok daha temiz ve lekesiz olduğunu göreceksiniz.