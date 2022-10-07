Çamaşır makinenizdeki küfü yok ediyor! Bu doğal formülü ayda bir kere uyguladığınızda…

Sıcak ve nemli ortam her zaman küfün oluşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Her ne kadar temiz gibi gözüksede aslında makinenizde de bir süre sonra küf oluşumu başlayabilir. Bunu önlemeniz için evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir yöntem bulduk. Gelin birlikte ne olduğuna bir bakalım.

KÜFLERİ YOK EDİYOR

Oluşan sıcaklıklar, giysilerden kaynaklanan kir ve bakteriler, deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları ile çamaşır makinenizin tamburunun karanlık ortamı, küfün büyümesi için mükemmel ortamı sağlar. Makine tamburunun içini pırıl pırıl tutacak çok sayıda temizlik ürünü olmasına rağmen, Lynsey aylık temizlik rutininize beyaz sirke ve soda kristalleri eklemenin küf sporlarını ve diğer kalıntı oluşumlarını uzak tutmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıkladı. Doğal bir çözüm tercih ederseniz soda kristali kullanın, doğrudan tambura 500 g dökün ve en sıcak ayara getirin. Oluşan çatlaklar için geri dönüştürülmüş bir diş fırçası kullanın ve biraz bulaşık deterjanı ile ovalayın.

"Kauçuk contada herhangi bir küf varsa, mutfak rulosunu beyaz sirkeye batırın ve ardından kalıp parçalarının üzerine yapıştırın. Bunu 15 dakika iyi bir şekilde bırakın." Aynı zamanda doğrudan tambura iki bardak sirke ve deterjan çekmecesine ılık su ile karıştırılmış bikarbonat soda karışımı, oluşabilecek kireçlerden kurtaracak.