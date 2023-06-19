Çamaşır Makinesinde Yün Nasıl Yıkanır? Çamaşır Makine Yün Atılır Mı, Yıkanır Mı?

Çamaşır makinesinde yün nasıl yıkanır sorusunu pek çok ev hanımı araştırmaktadır. Soğuk havalarda kullandığımız yünlü eşyalar, bu havaların geçmesiyle beraber gardıroptaki yerini almadan önce yıkanmaya ihtiyaç duyarlar. Tam olarak bu noktada da çamaşır makinesine yün atılır mı, yıkanır mı gibi sorular gündeme gelir. Siz de böyle bir araştırma içine girdiyseniz eğer haberimizin devamına inerek çamaşır makinesinde yün nasıl yıkanır sorusu için bulduğumuz cevaplara ulaşabilirsiniz.

Çamaşır Makinesinde Yün Yıkanır Mı?

Yün, doğal ısıtıcı özelliği ile uzun yıllardan beri tekstil sektörünün vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Dokumadan dolguya kadar birçok amaçla kullanılan yün, yapısı gereği son derece ısıtıcı ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Sıklıkla yorgan ve yastıkların dolgu malzemesi olarak tercih edilen yün, özenli kullanım ve düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Ancak bu ürünün kullanması kadar bakımı da oldukça önemlidir. Yün yıkama işlemi, yünün doğal yapısı içerisinde bulunan parçacık ve tozları uzaklaştırmak için uygulanır. Bunun yanı sıra kullanım boyunca oluşabilecek mikrop ve bakterilerden arındırmak için düzenli yıkama ve tarama önerilir. Yün yıkama dışarıdan bakıldığında zor ve uzun bir süreç gibi görünse de aslında sanıldığı kadar zor değildir. Yalnızca yün yıkama tekniklerini ve bu işlem için kullanılacak doğru ekipmanları bilmek yeterlidir. Yün eşyalarınız temizliğinde en etkili yöntem elde yıkama yöntemi olsa da büyük kapasiteli çamaşır makinelerinde yıkama talimatları dikkate alınarak yün yıkanabiliyor. Fakat yün ve yünlü parçalar makinede yıkanırken temkinli olunmalıdır. Çünkü o ürünlerden kaçan yünler pompa motoruna zarar verme ihtimali vardır.

Çamaşır Makinesinde Yün Nasıl Yıkanır?

Kış mevsiminin sert soğuklarından korunmak için yünlü ürünler sıklıkla tercih edilmektedir. Yünlü battaniyeler, yorganlar ve kıyafetler, kışın en çok kullandığımız ürünlerdendir. Ancak yünlüler, pamuklu ürünlere oranla daha dikkatli yıkanmaya ve temizlenmeye ihtiyaç duyarlar.

Yün Kıyafet: Çamaşır makinesi, yünlüler için uygun programa getirilir. Bu program; hassas kıyafetler, ipekler veya yünlüler diye yazmakta olup düşük devir sayısına ve düşük sıcaklığa sahiptirler. Bunlardan biri yoksa elde yıkama programı ile de yıkayabilirsiniz. Şâyet çamaşır makinesinin devri, bu programdan bağımsız olarak ayarlanacak ise, düşük devire ayarlanmalıdır. Böylece yünlülerin zarar görmesi de engellenmiş olacaktır. Yün kıyafetleri, bunun için özel olarak üretilmiş bir deterjan kullanarak yıkamanız gerekir. Çünkü bu tür deterjanların, narin giysilerinizin liflerinde deformasyona yol açma riski yoktur. Yünlüler asılmamalı, bunun yerine, serilerek kurutulmalıdır. Islak yünler ağırdır. Bundan dolayı asılarak kurutulduğu takdirde esneme ile beraber şeklinde bozulma da meydana gelebilir.

Yüm Yorgan: Makinede yorgan yıkama her zaman için mümkün olmasa da küçük yün yorganlar için oldukça pratik bir uygulamadır. Yün yorganınızı makinede yıkamadan önce üzerindeki etikette yer alan kullanım talimatına göz atmayı ihmal etmemelisiniz. Yorganınız makinede yıkanmaya uygun değilse yapısında bozulmalar görülebilir. Öte yandan çamaşır makinesine gereğinden fazla yükleme yapmak, onun bozulmasına yol açabilir. Yün yorganların yıkanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, muhakkak soğuk su kullanmaktır. 30 dereceden daha sıcak suyla yıkanırsa yorganların içerisinde topaklanma meydana gelecektir. Çamaşır makinesinde yünlü yıkama programı olanların bu programda yıkaması önerilir. Bu program mevcut değilse hassas / narin yada elde yıkama programı ile yıkanması da mümkündür.

Yün Battaniye: Battaniyeyi çamaşır makinesinde yıkayacağınız zaman dikkat etmeniz gereken öncelikli şey, sentetik battaniye mi yoksa sentetik olmayan bir battaniye mi kullandığınızdır. Yün battaniyelerin, sentetik battaniyelere oranla daha çok çekme gösterme ihtimali vardır. Kazaklarınızı olduğu gibi yünlü battaniyelerinizi de çamaşır makinenizde yün deterjanı ve soğuk su ile yıkamanız gerekmektedir. Yünlü battaniyeler makinede yıkanacağı zaman aşırı deterjan koymaktan sakınılmalıdır; çünkü battaniyeler büyüktür ve tek parçadır, bu sebeple iyi durulanamadığı takdirde üstünde deterjan tortuları kalabilmektedir. Bunun yanı sıra, kullanacağınız çamaşır makinesinin, battaniye sığacak büyüklükte olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir.