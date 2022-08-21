Çamaşır makinesindeki kokuyu yok ediyor! Sirke ve kabartma tozunu karıştırırsanız…

Çamaşır makinesinden gelen kötü kokuları önlemek adına kullanabileceğiniz iki malzeme bulunuyor. İşte yapmanız gerekenler…
ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN KOKAR?
Çamaşır makinesinin kokmasının nedeni gelende küf ya da küf ve bakteri kombinasyonudur. Ek olarak zamanla sabun köpüklerinin, vücut yağlarının veya saçların da makinenin içerisinde birikmesi olasıdır. Bu nedenle çamaşır makinesinin de düzenli olarak temizlenmesi önerilir.
SODYUM BİKARBONAT VE SİRKE KULLANIN
Temizlik uzmanları çamaşır makinesi temizlerken sadece iki malzemeye ihtiyaç duyacağınızı söylüyor. Sodyum bikarbonat ve sirke kullanımı makinedeki küf ve bakterilerin, dolayısıyla da kokunun kolaylıkla giderilmesini sağlıyor.
Ayda bir çamaşır makinesinin içerisinde sodyum bikarbonat ve beyaz sirke koyup çalıştırmak istenmeyen tüm kokuların yok olmasını sağlıyor.
YUMUŞATICI GÖREVİ GÖRÜYOR
Beyaz sirke ek olarak yumuşatıcı işlevi de göreceğinden kimyasal kullanmak istemeyenler düzenli olarak çamaşır yıkamada kullanabilir.
MAKİNENİZ İÇİN ZARARLI OLABİLİYOR
Günlük hayatta kullanılan çamaşır tozları ve deterjanlar da çamaşır makinesine zarar verebilir. Bu noktada kullanacağınız sodyum bikarbonat doğal bir koku giderici ve temizleyicidir. Aynı zamanda sert yapıdaki suyu da yumuşatacaktır. Beyaz sirke ile birleştiğinde ise bu ikili evdeki kireç de dahil olmak üzere birçok problemi tamamiyle halledecektir.
ALINACAK ÖNLEMLER
Çamaşır makinesini çalıştırmayı bitirdikten sonra kapağını açık bırakmak tavsiye edilmektedir. Bu sayede içeride oluşan nem dağılacak ve bakterilerin çoğalmasına uygun bir ortam oluşmayacaktır. Düzenli çamaşır yıkayan biriyseniz her akşam çamaşır makinesinin kapağını açık bırakabilirsiniz.