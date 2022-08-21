Çamaşır makinesindeki kokuyu yok ediyor! Sirke ve kabartma tozunu karıştırırsanız…

Çamaşır makinesinin kokmasının nedeni gelende küf ya da küf ve bakteri kombinasyonudur. Ek olarak zamanla sabun köpüklerinin, vücut yağlarının veya saçların da makinenin içerisinde birikmesi olasıdır. Bu nedenle çamaşır makinesinin de düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

SODYUM BİKARBONAT VE SİRKE KULLANIN

Temizlik uzmanları çamaşır makinesi temizlerken sadece iki malzemeye ihtiyaç duyacağınızı söylüyor. Sodyum bikarbonat ve sirke kullanımı makinedeki küf ve bakterilerin, dolayısıyla da kokunun kolaylıkla giderilmesini sağlıyor.

Ayda bir çamaşır makinesinin içerisinde sodyum bikarbonat ve beyaz sirke koyup çalıştırmak istenmeyen tüm kokuların yok olmasını sağlıyor.