Çamaşır makinesinden gelen kötü kokuları bitiriyor! Bu iki malzeme adeta yeni gibi olmasını sağlayacak…

Çamaşır makinesi zamanla kullanıma bağlı olarak çekmece kırmında, tamburunda ya da kapağında kir ve küf biriktirebilir. Ancak bunları temizlemenin pratik bir yolu bulunuyor.
KOKUNUN SEBEBİ BİRİKEN KÜF
Temizlik uzmanlar çamaşır makinelerinde en sık küflenen yerin deterjan ve yumuşatıcı konulan çekmeceler olduğunun altını çiziyor.
Herhangi bir çamaşır makinesinin deterjan çekmecesi,çalışma sıklığına bağlı olarak küflenmeye veya neme eğilimli olabilir, bu yüzden düzenli olarak temizlenmeleri gerekmektedir.
Ancak aslında bu alanların temizliği oldukça pratik ve kolay şekilde halledilebilir. Tek yapmanız gereken bir banyo temizleyicisini alanın üzerine püskürtmek ve kir ya da küfü sert bir süngerle silmektir.
Bu yöntem kirin tamamını çıkarmada yetersiz alırsa eski bir diş fırçası ve bulaşık deterjanından yardım alabilirsiniz. Böylelikle ulaşılması zor noktalara kolaylıkla ulaşabilir ve sertleşen kalıntıları ılık su yardımıyla köpürterek çıkarabilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise makinenin çekmecesinin bulunduğu alanın da temizlenmesi gerektiğidir.
İKİ MALZEMELİ KARIŞIM
Sirke ve karbonat ile hazırlayacağınız karışımı çamaşır makinenizin tamamının pırıl pırıl olmasını sağlamak için yeterlidir. Tek yapmanız gereken üç yemek kaşığı karbonata bir veya iki çay kaşığı su ekleyerek kalın bir macun oluşturmaktır. Ardından bunu deterjan çekmecesine dökmektir. Son olarak tamburun içerisine 250 ml beyaz sirke döküp makineyi 60 derecede çalıştırın.
Bu bileşenler, herhangi bir kiri ve kalıntıyı parçalamak için birlikte çalışırlar ve makinede kalan küflü kokuların anında yok olmasını sağlarlar.
Bazı makinelerde ise makinenin kendini temizleme ayarı bulunmaktadır. Bu durumda aynı işlemi bu ayarı seçerek de uygulamanız mümkündür. Temizlik uzmanları bu sayede makinenin contalarının dahil küf biriken her alanının temizleneceğini söylemekte.
Yine de, daha dikkatli olmak adına, ılık suya biraz bulaşık deterjanı eklemek ve contaların içini temiz bir bezle silmeniz, son kalıntılardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ HER KULLANIMDAN SONRA
Makineler ne kadar sıklıkle temizlenirse o kadar yüksek performans gösterir.Ek olarak her kullanımdan sonra tamburun içini ve kapağı yumuşak bir bezle silmek ve küf oluşumunu önlemeye yardımcı olmak için kalan nemi gidermek adına kapıyı aralık bırakmak her zaman için ideal bir önlem olacaktır..