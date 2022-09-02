Çamaşır makinesinden gelen kötü kokuları bitiriyor! Bu iki malzeme adeta yeni gibi olmasını sağlayacak…

Çamaşır makinesi zamanla kullanıma bağlı olarak çekmece kırmında, tamburunda ya da kapağında kir ve küf biriktirebilir. Ancak bunları temizlemenin pratik bir yolu bulunuyor.

Herhangi bir çamaşır makinesinin deterjan çekmecesi,çalışma sıklığına bağlı olarak küflenmeye veya neme eğilimli olabilir, bu yüzden düzenli olarak temizlenmeleri gerekmektedir.

Ancak aslında bu alanların temizliği oldukça pratik ve kolay şekilde halledilebilir. Tek yapmanız gereken bir banyo temizleyicisini alanın üzerine püskürtmek ve kir ya da küfü sert bir süngerle silmektir.