Çamaşır suyundan bile 10 kat daha etkili temizliyor! Bembeyaz tuvaletler için…

Tuvaletlerde biriken kireç, birçok ev sahibinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu durum, tuvaletlerin pis görünmesine ve kullanımını rahatsız edici hale getirmesine neden olabilir. Zamanla biriken kalın kirecin temizlenmesi özellikle zorlu bir görev olabilir.

Temizlik uzmanları, tuvaletlerde biriken kireci etkili bir şekilde temizlemenin ipuçlarını paylaşıyor.

EN ETKİLİ YÖNTEM

Kalınlaşmış ve zor temizlenen tuvalet kirecini yok etmenin en etkili yolu, basitçe limon ve karbonat kullanmaktır. İlk adım olarak, karbonatı kireçli bölgelere serpin. Ardından limon suyu sıkarak, karbonatın kireçle etkileşime girmesi için 15 dakika boyunca bekletin. Daha sonra tuvalet fırçasıyla temizleyin ve suyla durulayın. Tuvaletin eski bembeyaz haline döndüğünü göreceksiniz.

DAHA İNATÇI LEKELER İÇİN

Eğer kireç birikimi daha yoğunsa, karbonatı serptikten sonra limonu ortadan ikiye kesip, kireçli alanlara ovabilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında eldiven kullanmak önemlidir. Tuvaleti bir gece boyunca karbonat ve limon suyuyla bekletin, sabah ise ovarak tüm kireci temizleyin.