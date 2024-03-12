Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili! Sararan tuvaleti eski beyazlığına kavuşturuyor...

Tuvaletlerde meydana gelen kireç, çoğu ev sahibinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu durum, genellikle tuvaletlerin kirli görünmesine veya kullanımının rahatsız edici olmasına neden olabilir. Yıllarca biriken kalın tuvalet kirecinin temizlenmesi ise özellikle zorlu bir süreç olabilir.

Temizlik uzmanları, birikmiş tuvalet kirecini gidermek için etkili ipuçları sunarlar.

EN ETKİLİ YÖNTEM

Tuvaletlerde biriken sert ve çıkarılması zor kireci temizlemek için tek ihtiyacınız olan biraz limon ve karbonattır. İlk olarak, karbonatı kireç tutmuş bölgelere serpin. Sonra limon suyunu sıkarak kirecin içine iyice işlemesi için yaklaşık 15 dakika bekleyin. Daha sonra tuvalet fırçasıyla temizleyin ve suyla durulayın. Tuvaletin tekrar bembeyaz olduğunu göreceksiniz.

DAHA İNATÇI LEKELER İÇİN

Eğer kireç birikimi çok fazlaysa, karbonatı serptikten sonra limonu ortadan keserek birikimin olduğu bölgeleri ovabilirsiniz. Ancak bu işlemi yaparken eldiven kullanmanız önemlidir. Sonrasında tuvaleti bir gece boyunca karbonat ve limon suyu ile bırakın ve ertesi sabah tüm kireci ovularak temizleyin.