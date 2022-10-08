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Çamaşır yıkarken en sık yapılan hata! Deterjanı fazla kullandığınızda bakın ne oluyor...

İnsanların çamaşır yıkarken yaptığı en büyük hatalardan biri çok fazla deterjan kullanmak oluyor. Bunu yapmanız giysilerinizi daha temiz yapmıyor. Hatta fazla deterjan kullanmak giysilerinizi yıpratabilir. Bu yüzden tam ölçeğinde kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 08.10.2022 14:51
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Çamaşır yıkarken en sık yapılan hata! Deterjanı fazla kullandığınızda bakın ne oluyor...

Pırıl pırıl ve misler gibi kokan çamaşırlara nasıl sahip oluruz? İşte çamaşırlarınızı misler gibi yapacak formüle gelin birlikte bir bakalım. Deterjanlar son derece konsantredir. Eğer giysilerinize daha fazla deterjan eklerseniz, giysilerinize yapışır ve onları kabuklu bir görünüm verir pis yapar.Sadece iki yemek kaşığı deterjan kullanmak sizin açınızdan daha iyi olacaktır.

ÇAMAŞIR YIKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

SU SICAKLIĞI

Çamaşırları yıkarken her zaman sıcak su kullanmanızda fayda var. Sıcak su pamuklu kıyafetler için oldukça güvenlidir. Aynı zamanda beyaz ve renkliler için de öyledir. Polyester içerdiği için sıcak su kullanmadığınızda kıyafetleriniz veya çarşaflarınız tuhaf bir görünüm oluşturacaktır.

BEYAZLAR VE RENKLİLER

Çamaşırları renk ailesine (beyazlar, koyular, sıcak ve soğuk) göre sıralamak, çamaşırların hepsini birlikte yıkamaktan daha uzun süre iyi görünmesini sağlar. Karışık renkli giysiler yıkanırken boya transferi meydana gelebilir. Bazı boyalar aşındırıcıdır, bu nedenle karıştırılmış daha az renkli kumaşları aşındırabilirler.

ÇAMAŞIR SODASI VE KABARTMA TOZU

Çamaşırlarınız gerçekten kirliyse, daha fazla deterjan eklemeniz temizlenmesi için pek işe yaramayacak. Uzmanlar deterjan yerine,"Bir güçlendirici eklemeniz gerekiyor" diyor. Ekstra temizleme gücü için çok kirli çamaşırlara çeyrek finca, çamaşır sodası veya kabartma tozu eklemeniz gerektiğini söylüyor, Kabartma tozu sert sudaki mineralleri giderir ve yıkama suyunun pH'ını yükselterek daha iyi temizlemesini sağlar.

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