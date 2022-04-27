Çamaşırlarda lekeden eser kalmıyor! Sadece tek malzeme ile 2 dakika yetiyor!

Ev hanımlarının en büyük dertlerinden biri olan çamaşırlarda çıkmayan lekeleri anında söküp atacak mucizevi çözümler bulunuyor. Evdeki malzemeleri kullanarak çok kısa süre içerisinde kolaylıkla çıkarabileceğiniz lekeler hakkında tüm detaylar bu yazıda sizleri bekliyor.
SÜT
Çikolata lekesi için en ideal çıkarma aracı süt kullanmaktadır. Çikolata lekesi olmuş giysinizi bir gece önceden içerisine süt koyduğunuz kaba batırın. Ardından sabah sütün içerisinden alarak makinede normal yıkama ayarlarında yıkayın. Lekenin tamamen çıktığını göreceksiniz. Bu yöntem aynı şekilde uygulandığında mürekkep lekelerini çıkarmada da oldukça etkilidir.
LİMON SUYU
Özellikle meyve lekelerinde oldukça etkili olan limon suyunu kullanmanın püf noktası taze sıkılmış olmasına dikkat etmek. Tuz ve sirkeyle benzer görevi gören limon suyunu lekenin üzerine dökerek bir süre bekletmek gerekiyor. Lekenin yavaş yavaş dağıldığını gördüğünüz noktada makinede normal ayarlarda yıkamanız tüm lekelerden kurtulmanıza yetecektir. Limon suyunu sıkmak yerine limonu lekenin üzerine sürerek de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.
MISIR NİŞASTASI
Mısır nişastası dendiğinde akla ilk yapılan tatlılar ve soslar gelse de aslında leke çıkartmak için de oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Özellikle ipek gibi hassas kumaşlardaki lekeyi çıkarmak için kullanabileceğiniz bu yöntemde leke oluştuktan hemen sonra müdahale etmek büyük önem taşıyor. Lekenin kurumasına izin vermeden üzerine bir miktarda mısır nişastası dökün. Temiz bir bez veya diş fırçası kullanarak fazla bastırmadan lekeye yedirin. Ardından çamaşır makinesine kıyafeti koyarak hassas ayarda yıkamaya özen gösterin. tüm lekenin kaybolduğunu göreceksiniz.
TUZ
Her evde belkide en çok kullanılan malzemelerden biri olan tuz, doğal temizliğin de başlıca bileşenleri arasında bulunuyor. Sadece çamaşırlardaki lekeleri çıkarmak değil aynı zamanda günlük temizlikte de sıkça kullanılıyor. Özellikle ter kaynaklı sararmalar ve kan lekelerinde oldukça etkili olan tuz hızlıca etki ederken kıyafetleri ilk günkü haline çevirebilir. Soğuk suyun içerisine bol miktarda su ekleyip karışmasını sağlayın ve ardından lekeli giysiyi içerisinde 2 saat boyunca bekletin. İşlem tamamlandıktan sonra ise çamaşır suyunun içerisinde 1 saat beklettiğinizde lekenin yok olduğunu fark edeceksiniz.
SODA
Her evde severek tüketilen soda, lekelerin çıkmasında da etkili bir malzeme olarak kullanılabilir. Özellikle çay ve kahve gibi zor lekeleri çıkarmak için kullanabileceğiniz sodayı lekeli bölgeye dökerek bekletmeniz gerekiyor. 15 dakika bekledikten sonra ise bir bezi tekrar soda ile ıslatarak lekenin olduğu bölgeyi nazikçe ovalayın. Lekenin yavaş yavaş çıkmaya başladığını göreceksiniz.
YAPAY TATLANDIRICI
Şeker kullanmayan ama tatlıdan da vazgeçemeyenlerin severek tükettiği yapay tatlandırıcılar konu leke çıkarmaya gelince de oldukça etkilidir. Yağ lekesi gibi inatçı ve zor çıkan lekelerin giderilmesinde etkili olan yapay tatlandırıcıları toz halde ise direkt olarak değilse önce toz haline getirerek lekenin üzerine uygulayın. Lekeli bölgeye iyice yedirdikten sonra yarım saat bekletin ve ardından makinede yıkayın. Bu işlem lekenin tamamen yok olmasını sağlayacaktır.
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke güçlü bir mikrop öldürücü olduğundan temizlikte de sıklıkla kullanılan bir üründür. Lekeleri kolayca çıkarmak için de kullanabileceğiniz beyaz sirke güçlü etkisiyle kumaşa zarar verebileceğinden suyla seyreltilerek kullanılmalıdır. Hazırladığınız bir kova suyun içerisine ¼ oranında beyaz sirke ekleyin ve karıştırın. Kıyafetin lekeli kısmını bu çözeltinin içerisine batırım yarım saat bekleyin ve ardından çamaşır makinesinde tekrar yıkayın.
HİNDİSTAN CEVİZİ VE KARBONAT
Karbonat neredeyse her derde deva ve her evin baş köşesinde yerini almış bir malzeme olarak konu temizliğe geldiğinde de oldukça etkili. Vücuttaki olumlu etkileri saymakla bitmeyen bu mucizeyi hindistan cevizi ile karıştırmak ise lekeler üzerinde çok daha etkili olmasına yardımcı oluyor. 1 kaşık hindistan cevizini 1 kaşık karbonat ile karıştırın ve ardından lekenin üzerine doğrudan uygulayın. Bu noktada dikkat etmeniz gereken 3 dakikadan fazla bekletmemek çünkü hindistan cevizi daha uzun bekletmelerde kumaşın üzerinde yağ lekesi bırakabilir.