Çamaşırlarda lekeden eser kalmıyor! Sadece tek malzeme ile 2 dakika yetiyor!

MISIR NİŞASTASI Mısır nişastası dendiğinde akla ilk yapılan tatlılar ve soslar gelse de aslında leke çıkartmak için de oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Özellikle ipek gibi hassas kumaşlardaki lekeyi çıkarmak için kullanabileceğiniz bu yöntemde leke oluştuktan hemen sonra müdahale etmek büyük önem taşıyor. Lekenin kurumasına izin vermeden üzerine bir miktarda mısır nişastası dökün. Temiz bir bez veya diş fırçası kullanarak fazla bastırmadan lekeye yedirin. Ardından çamaşır makinesine kıyafeti koyarak hassas ayarda yıkamaya özen gösterin. tüm lekenin kaybolduğunu göreceksiniz.

TUZ Her evde belkide en çok kullanılan malzemelerden biri olan tuz, doğal temizliğin de başlıca bileşenleri arasında bulunuyor. Sadece çamaşırlardaki lekeleri çıkarmak değil aynı zamanda günlük temizlikte de sıkça kullanılıyor. Özellikle ter kaynaklı sararmalar ve kan lekelerinde oldukça etkili olan tuz hızlıca etki ederken kıyafetleri ilk günkü haline çevirebilir. Soğuk suyun içerisine bol miktarda su ekleyip karışmasını sağlayın ve ardından lekeli giysiyi içerisinde 2 saat boyunca bekletin. İşlem tamamlandıktan sonra ise çamaşır suyunun içerisinde 1 saat beklettiğinizde lekenin yok olduğunu fark edeceksiniz.