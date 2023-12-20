Çamaşırları kışın kolayca kurutun! Bu yöntemle sadece 2 saatte kuruyor

Yeni yıkanmış bir kıyafetin küf kokması ve nemli kalmasından daha sinir bozucu bir şey yoktur. Bu durum ise özellikle havaların soğuduğu sonbahar ve kış aylarında yaşanır.

Yaz aylarında, çamaşırlar çamaşır ipinde hızlı bir şekilde kurutulabilir, ancak artık havalar ıslandığından, çamaşırları kapalı alanda kurutmak daha zor hale gelebilir.

Ancak bu, kuruma süresini azaltan oldukça pratik bir yöntem bulunuyor. Bir kullanıcı sosyal medyaya nem alma cihazı, çamaşır kurutma makinesi veya merkezi ısıtma gerektirmeyen bir çamaşır kurutma tüyosunu gösteren bir video yükledi.

Ve şöyle yazdı: "Kışın o korkunç nem kokusu olmadan kıyafetlerimi kurutmanın tek yolu." Bu yöntem için öncelikle yapmanız gereken kıyafetleri çamaşırlığa asmak. Ardından ise üzerine tamamını kaplayacak şekilde üzerine bir çarşaf asın.

Daha sonra küçük bir elektrikli ısıtıcıyı prize takın ve fanı kıyafetlerle dolu ve çarşafın örttüğü havalandırmanın önüne yerleştirin. Ancak ısıtıcının çok yakında durmamasına özen gösterin.

Bu tüyonun ardındaki fikir, çarşafın ısıtıcıdan gelen ısıyı hapsederek kıyafetleri hızlı bir şekilde kurutmasıdır. Kullanıcı, çamaşırların bu şekilde iki saatte kuruduğunu ve "harika koktuğunu" iddia etti.