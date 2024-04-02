Cami kubbesi leyleklerin evi oldu! "Köyümüzün simgesi oldular"

Osmaniye'de deprem nedeniyle hasar gören cami minaresinden vinç yardımıyla kaldırılıp ibadethanenin kubbesine yerleştirilen yuva, kuluçka için dönen leylek çifti ağırlıyor. Üzerinde leylek yuvasının bulunduğu Sakarcalık Köyü Camisi'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördü.

AA Giriş Tarihi: 02.04.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 17:11 PAYLAŞ ABONE OL

Yuva, afetten 1 ay sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile AFAD ekiplerince vinç yardımıyla kaldırılıp kubbede hazırlanan yeni yerine taşındı. Çalışmanın ardından hasarlı minare kontrollü şekilde yıkıldı. Havaların ısınmasıyla köye gelen leylek çift, ibadethanedeki yuvada kuluçkaya yattı. Sakarcalık köyündeki vatandaşlar da baharın simgesi misafirlerini sevinçle karşıladı.

"KÖYÜMÜZÜN SİMGESİ OLDULAR" Caminin imam hatibi Adem Koç, AA muhabirine, leyleklere ev sahipliği yaptıkları için "leylekli köy" olarak anıldıklarını söyledi. Her yıl yuvadaki yumurtalardan çıkan yavruların gökyüzüyle buluşmasına şahitlik ettiklerini anlatan Koç, "Yeni yerine taşıdığımız yuvadan 1 yavru çıkmıştı. Bu yıl önce erkek, sonra dişi yuvaya döndü ve kuluçkaya yattı." diye konuştu.