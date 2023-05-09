Camlarınızı temizlerken çizilmesine neden oluyor! Bu malzeme kesinlikle kullanılmamalı...

Sirke, sert kimyasallardan daha iyi bir çözüm olarak tercih edilirken, bir pencere uzmanı, yanlış aletleri kullanmanın da sonuçları mahvedebileceğini ortaya çıkardı.

Pencerelerdeki izler özellikle güneşli günlerde daha belirgindir. Ancak iş temizlemeye gelince, yanlış ürünlerin kullanılması camın daha kötü görünmesine neden olabilir. En iyi sonuçları almak için ise tek yapmanız gereken temizlik bezini değiştirmek olabilir.

Özellikle çift camlı pencereler, kaplandıkları malzeme nedeniyle çok daha fazla kir toplayabilir. Ve parlak, iz bırakmayan sonuçlar elde etmek için bu camları doğru aletlerle temizlemek çok önemlidir.