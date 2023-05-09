Camlarınızı temizlerken çizilmesine neden oluyor! Bu malzeme kesinlikle kullanılmamalı...

Sirke, sert kimyasallardan daha iyi bir çözüm olarak tercih edilirken, bir pencere uzmanı, yanlış aletleri kullanmanın da sonuçları mahvedebileceğini ortaya çıkardı.
Pencerelerdeki izler özellikle güneşli günlerde daha belirgindir. Ancak iş temizlemeye gelince, yanlış ürünlerin kullanılması camın daha kötü görünmesine neden olabilir. En iyi sonuçları almak için ise tek yapmanız gereken temizlik bezini değiştirmek olabilir.
Özellikle çift camlı pencereler, kaplandıkları malzeme nedeniyle çok daha fazla kir toplayabilir. Ve parlak, iz bırakmayan sonuçlar elde etmek için bu camları doğru aletlerle temizlemek çok önemlidir.
Temizlik uzmanlarına göre, renkli kumaşları düz beyazla değiştirmek, yapılacak en etkili değişikliklerden biridir.Bu renkli bezlerin camların temizliğinde kullanımı yarardan çok zarara neden olabilir.
Bunun başlıca nedeni, kumaş yeniyse ve daha önce hiç yıkanmamışsa, akma olasılığı daha yüksek olan kumaştan boya aktarımıdır.
Ve dikkat edilmesi gereken sadece kumaşlar değildir. Aslında, camları ovmak söz konusu olduğunda, aynı nedenden dolayı gazete de bir riskli bir seçim olabilir.
Sık sık cam temizliğinde önerilen gazetelerin yapımında kullanılan mürekkep bulaşma da yapabilir. Hangi mürekkebin kullanıldığını öğrenmek zor olacağı için lekelerin oluşmasına yol açabilir. Ayrıca, pencere camına dost olmayan hafif zımpara kağıdına benzer bir etkiye sahip olabilirler.
Öte yandan, soya bazlı mürekkep, pencere camı yüzeylerde herhangi bir lekeye neden olmaz. Uzmanlar, bu nedenle soya mürekkebiyle basılan gazetelerin "camları temizlemek için mükemmel bir seçenek" olduğuna dikkat çekti.
MÜKEMMEL CAM TEMİZLİĞİNİN SIRRI
Uzmanlar camların parıl parıl olması için neler yapması gerektiğini söyledi. Öncelik mutlaka yüzeydeki kiri ve tozu temizlemek olmalıdır. Bunu yapmak için, kuru toz almak için temiz, beyaz bir mikrofiber bez kullanın.
Ardından temizleyiciyi hazırlamaya geçin. Bunun için damıtılmış beyaz sirke ile suyu karıştırabilirsiniz. Karışımı bir sprey şişesine dökün ve cama bolca püskürtmeden önce iyice çalkalayın. Biraz daha fazla ışıltı isterseniz, önce bezin üzerine biraz karbonat serpip ardından camları silin.