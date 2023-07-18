Caretta carettalar’ın yol haritası oldular! Denize gidemeyen kaplumbağaları kurtardılar

Ekipte yer alan Pamukkale Üniversitesinde doktora öğrencisi Ayfer Şirin, gazetecilere, geçtiğimiz günlerde kumsala çıkan bir deniz kaplumbağasının izini takip ettiklerini söyledi.

Denize dönüş yapmadığını tespit ettikleri deniz kaplumbağasını gönüllülerle bulmaya çalıştıklarını dile getiren Şirin, "Aramamız sonucu kum tepelerinin aşağısına doğru çalılığın arasına düşmüş olduğunu gördük. Kaplumbağa çalılarda sıkışmış hareketsiz şekilde duruyordu. Kaplumbağayı oradan çıkardık ve denize tekrar ulaşmasını sağladık. Bu günlük yaptığımız rutin kontrolün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer o sıcakta kaplumbağanın, izlerini takip etmemiş olsaydık muhtemelen hayatını kaybedecekti. Bu da yapılan izleme çalışmalarının önemini gösteriyor." diye konuştu.