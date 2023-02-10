Çatlayan dudakları pamuk gibi yapan yöntem! Sadece 5 dakika içinde etkisini gösteriyor…

Kış aylarının da gelmesiyle birlikte, çatlamış dudaklarla çok sık karşılaşabiliriz. Özellikle de kuru havalar, dudaklarınız üzerinde kötü bir etki yaratabilir. Peki kış aylarında dudakların çatlaması nasıl önlenebilir? Gelin bu yöntemlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

UYARI: Bu yöntemleri cildinize uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona oluşma ihtimaline karşı mutlaka doktorunuza danışın.