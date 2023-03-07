Çay lekesini tek hamlede söküp atıyor! Bu yöntem ne ovalama ne de çamaşır suyu gerektirmiyor...

Birçok uzman bu noktada bir bardak suya bırakılan tek bir takma diş tableti işe yaradığını söylüyor.

Çay lekesinin olduğu fincan ya da bardağın üzerine kaynar su ve protez tableti ekleyin. Kısa bir süre bekleyin ve ardından durulayın. Bardak ya da fincanınızın tertemiz olduğunu görebilirsiniz.

Aynı zamanda bu yöntemi çaydanlıklardaki çay lekesini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Ovmaya gerek kalmadan kısa sürede yepyeni gözüken çaydanlığınıza bu yöntem sayesinde kavuşacaksınız.