Çay lekesini tek hamlede söküp atıyor! Bu yöntem ne ovalama ne de çamaşır suyu gerektirmiyor...

Çay bardaklarında bulunabilen iki tür leke vardır. Birincisi, çay soğumaya bırakıldığında ve fincan düzgün bir şekilde temizlenmediğinde bardağa oturan yüzey lekeleridir. İkinci tür çay lekesi, diğerinden daha kötü görünür. Ancak nedeni her zaman bulaşık makinesinin yeterli yıkayamaması değildir. Bu lekeler özellikle porselen fincanlarda yaygın olabilir. Bu tür çay lekesine, fincan yüzeyinin muhtemelen bir çay kaşığının uzun süre kullanılması sonucu çizilmesi neden olur. Porselen yüzeyi çizildikten sonra gözenekli hale gelir ve çayın içindeki tanen zamanla ona yapışır ve çıkarılması zorlaşır.
Çay fincanlarındaki kahverengi çay lekelerinin çamaşır suyu olmadan çıkmasını sağlayan bu yöntem oldukça pratik ve etkilidir.
Bu noktada bilinmesi gereken önemli bir nokta da lekenin fincan üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa o kadar büyüyeceği ve daha çirkin görüneceğidir.
Bulaşık makinesi bile çoğu zaman en iyi fincanlarınızdaki çay lekesini çıkaramaz. Peki, bardakları her an tertemiz tutmak için ne yapılabilir?
ÇAY LEKESİNİ ÇIKARAN MUCİZE YÖNTEM
Birçok uzman bu noktada bir bardak suya bırakılan tek bir takma diş tableti işe yaradığını söylüyor.
Çay lekesinin olduğu fincan ya da bardağın üzerine kaynar su ve protez tableti ekleyin. Kısa bir süre bekleyin ve ardından durulayın. Bardak ya da fincanınızın tertemiz olduğunu görebilirsiniz.
Aynı zamanda bu yöntemi çaydanlıklardaki çay lekesini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Ovmaya gerek kalmadan kısa sürede yepyeni gözüken çaydanlığınıza bu yöntem sayesinde kavuşacaksınız.
Çok inatçı lekelerde bekleme süresini bir geceye kadar çıkarabilirsiniz. Özellikle çaydanlıklarda yıllar içerisinde iyice yerleşen çay lekeleri için bir litre suya bir tablet atmanız ve bekletmeniz yeterli olacaktır.