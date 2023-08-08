Çayı meğer yanlış demliyormuşuz! Bu yöntemle demlenen çayın tadına doyamayacaksınız

Demliğe su eklerken dışarı taşacak kadar çok su koymamalısınız. Demliğin deliklerinin seviyesini geçecek kadar su koymalısınız. "Çay demlensin, demlenirken de iyice dinlensin daha güzel olur" diyorsanız yanılıyorsunuz. Çay suyu kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve ortalama 20 dakika kadar demleyin.

ÇAYIN FAYDALARI 1. BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN YARARLI Siyah çay, zararlı maddeleri ortadan kaldıran ve sindirim sisteminin iç yüzeyini onarmaya yardım eden bağırsak bakterilerini içerir. Ayrıca bağışıklığı arttıran antimikrobiyal özellikleri vardır. Siyah çaydaki "polifenol" isimli bileşikler, iyi bakterilerin büyümesini sağlar. Kötü bakterilerin ise büyümesini engeller. Böylece sağlıklı bir bağırsak dengesinin korunmasını sağlayabilir.