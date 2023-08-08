Çayı meğer yanlış demliyormuşuz! Bu yöntemle demlenen çayın tadına doyamayacaksınız

Büyük küçük fark etmeksizin herkes için çayın çok önemli bir yeri var. Kahvaltıda, çay saatinde, yemekten sonra ve bütün öğünlerde sofralarımızın olmazsa olmazı çay... Peki çayı doğru demliyor muyuz?
İlk olarak doğru sandığımız yanlış; çayı, kaynağı ne olduğu fark etmeksizin önümüze gelen suyla demlememiz. Çay için kullanacağımız su, çeşme suyu olmamalı. Lezzetli bir çay için suyun kalitesi çok önemli bu sebeple iyi olduğunu düşündüğünüz kaliteli içme suyuyla demlemelisiniz.
Bir diğer doğru bildiğimiz yanlış; çay için su kaynatırken, demlikte toz halinde çay bulunmasıdır.
Çaydanlıkta su kaynatırken, demliğin içinde çay olmamalı. Demliğin içi boş bir şekilde çaydanlığın üzerinde durmalı ki demliğin ısınması sağlansın.
Çayı, önceden kaynatılıp soğumuş suyla ya da bekletilmiş suyla da demlememelisiniz.
Kaynadıktan sonra soğuyan su, daha az oksijen barındıracağı için çayın tadını bozabilir.
Çay demlediğiniz demliği, sadece çay için kullanmalısınız. Çünkü çayın koku çekme özelliği vardır.
Meyve ve bitki çaylarının demlenmesinde farklı demlik kullanmanız kokuların birbirine karışmasını önleyecektir.
Çay suyu kaynadığı zaman 100 derecededir. İdeal sıcaklıkta çay demlemek için üst demliği kaldırıp, suyu iki dakika dinlendirin. Böylece suyun sıcaklığı yaklaşık olarak 70 - 80 derece aralığına düşer. Bu şekilde demlediğiniz çay daha lezzetli olur.
Çay için kaynattığınız suyu hemen kullanmalısınız, uzun süre kaynatılmış suyla çay demlememelisiniz.
Eğer çay suyunun kaynama süresi artarsa suyun oksijeni düşer.
Demliğe su eklerken dışarı taşacak kadar çok su koymamalısınız. Demliğin deliklerinin seviyesini geçecek kadar su koymalısınız.
"Çay demlensin, demlenirken de iyice dinlensin daha güzel olur" diyorsanız yanılıyorsunuz. Çay suyu kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve ortalama 20 dakika kadar demleyin.
ÇAYIN FAYDALARI
1. BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN YARARLI
Siyah çay, zararlı maddeleri ortadan kaldıran ve sindirim sisteminin iç yüzeyini onarmaya yardım eden bağırsak bakterilerini içerir. Ayrıca bağışıklığı arttıran antimikrobiyal özellikleri vardır.
Siyah çaydaki "polifenol" isimli bileşikler, iyi bakterilerin büyümesini sağlar. Kötü bakterilerin ise büyümesini engeller. Böylece sağlıklı bir bağırsak dengesinin korunmasını sağlayabilir.
2. KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI
Kalp sağlığı için faydalı olan antioksidan grubunu içerir. "Flavonoid" isimli bu grup, çayda bulunmakla birlikte sebze ve meyvede de bulunur.
Düzenli olarak flavonoid tüketmek; kolesterol, yüksek tansiyon ya da obezite gibi kalp hastalıklarının risklerini azaltmak için faydalı olabilir.