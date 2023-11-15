Çermik Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Diyarbakır Çermik Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Diyarbakır Çermik Kaplıcaları, bazı hastalıklara iyi gelen şifalı sulara sahiptir. Dört mevsim hizmet veren termal kaplıcaların yoğun olduğu dönem, Haziran-Eylül arasıdır. Özellikle fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalar tarafından sıkça tercih edilir. İlçe merkezine 3 km uzaklıkta bulunduğu için birçok konaklama imkanı vardır. Çermik Kaplıcaları nerede, nasıl gidilir, suyu kaç derece ve neye iyi gelir gitmeyi düşünenler için merak uyandırıcıdır.

Çamlıca Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Çermik Kaplıcaları, ilçe merkezinden yaklaşık olarak 3 km uzaklıktadır. Diyarbakır-Çermik yolu üzerinde yer alır ve Diyarbakır il merkezinden 90 kilometrelik bir mesafededir. Çermik ilçesi, Torosların güney uzantısı olan dağ ve tepelerle çevrilidir. Heykel Dağı'nın hemen eteklerinde bulunan Çermik ilçesinin deniz seviyesine olan yüksekliği, 710 metre ve yüzölçümü ise 1032 kilometredir. Kaplıcalara gitmek için ilk önce Çermik'e varmak gerekir. Bunun için otobüs, uçak ve şahsi araç tercih edilebilir. İstanbul ve Ankara'dan gitmek için Ankara-Tarsus Otoyolu, O-21, E90 kullanılmalıdır. Başlangıç noktası İzmir olanlar ise E90 üzerinden yola çıkmalıdır. Navigasyon gibi araçlardan faydalanılarak kaplıcaların konumu rahatlıkla bulunabilir. Öte yandan, Çermik ile Çüngüş otobüs hatları ise kaplıcaların yakınından geçen toplu taşıma araçlarıdır.

Diyarbakır Çermik Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derecedir?

Çermik Kaplıcaları, sodyum, bikarbonatlı klorlu sülfat, iyot, bromür, iyodür ve kükürt bakımından zengin sulara sahiptir. Bundan dolayı, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorununun tedavisinde etkilidir. 46-50 °C arasında değişen sularının pH seviyesi, 7.6'dır ve bu nedenle baziktir. İltihaplı romatizmalara, cilt rahatsızlıklarına, kadın hastalıklarına, felce, solunum yolu hastalıklarına iyi gelen bu termal sular, mineraller ile doludur. Sağlık sorunlarına ek olarak, sadece gezip görmek için de gidilebilecek bir yerdir. Çünkü, 600 metre uzunluğundaki bu alanın içinde Selçuklular gibi eski medeniyetlerden kalma çok sayıda tarihi yapı bulunur. Bunlardan biri de Belkıs Hatun Hamamı'dır ve kaplıcaların etrafı bağlar ile çevrilidir.