Çıkan Fermuar Nasıl Takılır? Tek Taraftan Çıkan Fermuar Yerine Nasıl Takılır?

Kıyafetten ev tekstiline, dekorasyondan aksesuarlara kadar yaygın olarak kullanılan fermuar, çoğunlukla hayatımızı kolaylaştırsa da bazen hiç olmadık zamanlarda kişileri zor duruma sokak bilmektedir. Bunun en bilindik sebepleri arasında da fermuarın yerinden çıkması vardır. Ama bu durumdan bulabileceğiniz basit bir malzeme ile hızlı bir şekilde çıkmak mümkündür. Bu yöntem çıkan fermuarı takmak için basit ama etkili bir yöntemdir. O zaman çıkan fermuar nasıl takılır, tek taraflı çıkan fermuar yerine nasıl takılır sorularının cevapları için lütfen okumaya devam edin.

Çıkan Fermuar Nasıl Takılır?

Fermuarın çok çeşitli kullanım olanı olup bunların başında elbise, pantolon, çanta, mont gelmektedir. Tekstil ürünlerinin yanı sıra birçok parçada aksesuar olarak da kullanılmaktadır. Fermuarlar her ne kadar güvenilir gibi görünse de bazı durumlarda olmadık sorunlar çıkartabilir. Bunlardan bir tanesi de fermuarın yerinden çıkmasıdır. Bu durum, özellikle dışarıda olduğunuz zaman sizi zor duruma sokabilir. Fakat aşağıda bulunan yöntemle bu durumdan kolaylıkla çıkabilir ve hayatınıza normal bir şekilde devam edebilirsiniz.

Çatalla Fermuar Takmak

Çatalla fermuar takma yöntemi herkesin yapabileceği ve maliyeti olmayan basit bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulayarak fermuar takma işi hızlı bir şekilde halledilir. Tekstil ürünlerinin yanı sıra çanta, bavul gibi eşyalar üzerinde de bu yöntem kullanılabilir. İşte adım adım çatalla fermuar takma yöntemi:

1. Adım

çatalın dişlerinden iki tanesine fermuarı takın.

2. Adım

Fermuarın iki ucunu birleştirip birleşen ucu bozmayacak şekilde yavaşça hareket ederek çatalın ucundaki parçaya yerleştirin. Yavaşça hareket etmeniz ve dikkatli davranmanız bu işlemin pürüzsüz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

3. Adım

Çatalın ucundaki parçayı 2 ucu da eşit olacak şekilde fermuardan geçirdikten sonra alt kasımdan fermuarı gererek çatalın ucundaki parçayı yukarı doğru sürükleyin.

Üçüncü adım da bittikten sonra adımları doğru olarak izlediğiniz takdirde fermuar takma işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Bu yöntem ile fermuar takarken dikkat etmeniz gereken püf nokta ise fermuar uçlarının sabitlenmesi olacaktır. Eğer bu uçlar sabitlenmezse fermuar tekrar yerinden çıkarak, aynı adımları tekrar izleyerek işlemi baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz.