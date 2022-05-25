Çıkmaz denen lekelerin canını okuyor! Halıdaki çamaşır suyu lekesini bile söküyor

Halıdaki lekeler nasıl çıkar? Merak edenler ve evde küçük çocuğu olanlar için anlatacağımız bu leke çıkarma yöntemleri adeta hayat kurtarıcı olacak. Çeşitli lekelerin yanı sıra öyle ki halıdaki çamaşır suyunu çıkarma konusunda bile iddialıyız. Bazı lekeler için karbonat bazı lekeler için de sirke kullanımı gerekiyor. işte detaylar…

HALIDAKİ ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halıya çay dökme durumu hepimizin başına gelebilir ve en sık yapılan sakarlıklardan biridir. Eğer çayı dökerken yanmadıysanız problem yok, çünkü halıdaki çay lekesini söküp atacağız. Çay döküldüktan sonra hemen halının üzerine ıslak bir bez koyun. Yaklaşık 5 dakika sonra bezi kaldırın ve lekenin üzerine tuz dökün. Yaklaşık 10 dakikada bu şekilde bekledikten sonra ılık suyla halıyı temizleyin. Lekenin uçup gittiğini göreceksiniz.