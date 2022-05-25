Çıkmaz denen lekelerin canını okuyor! Halıdaki çamaşır suyu lekesini bile söküyor

Halıdaki lekeler nasıl çıkar? Merak edenler ve evde küçük çocuğu olanlar için anlatacağımız bu leke çıkarma yöntemleri adeta hayat kurtarıcı olacak. Çeşitli lekelerin yanı sıra öyle ki halıdaki çamaşır suyunu çıkarma konusunda bile iddialıyız. Bazı lekeler için karbonat bazı lekeler için de sirke kullanımı gerekiyor. işte detaylar…
HALIDAKİ ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Halıya çay dökme durumu hepimizin başına gelebilir ve en sık yapılan sakarlıklardan biridir. Eğer çayı dökerken yanmadıysanız problem yok, çünkü halıdaki çay lekesini söküp atacağız. Çay döküldüktan sonra hemen halının üzerine ıslak bir bez koyun. Yaklaşık 5 dakika sonra bezi kaldırın ve lekenin üzerine tuz dökün. Yaklaşık 10 dakikada bu şekilde bekledikten sonra ılık suyla halıyı temizleyin. Lekenin uçup gittiğini göreceksiniz.
HALIDAKİ KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Halıya kahve dökerseniz eğer, kesinlikle fırçalama hatasına düşmeyin. Bunun yerine bulaşık süngerine bir çay kaşığı kadar bulaşık deterjanı dökün ve süngeri hafif köpürtün. Leke çıkana kadar sünger yardımıyla halıyı silin.
HALIDAKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Bu yöntemi belki de ilk kez duyacaksınız. Tıraş köpüğü kullanarak mürekkep lekelerinin üstesinden geleceğiz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var o da mürekkep lekesinin kurumamış olması. Lekenin üzerine tıraş köpüğü sıkın ve bir beyaz veya sünger yardımıyla hafif bir şekilde ovun. Mürekkep lekesi tamamen açılınca üzerinden temiz ıslak bir bezle geçin.
HALIDAKİ ÇAMUR LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Evde evcil hayvanı olanlar için kesinlikle öğrenilmesi gereken bir bilgi. Bazen patili dostlarımız yaramazlık yapıp çamurlu ayaklarla odaya koşabilir. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey çamurun önceliklle yüzeyde kuruması. Çamur kuruduktan sonra ise elektrik süpürgesi ile halının üstünü çekebilirsiniz. Ardından bulaşık deterjanı ile hafif leke kalan bölgenin üzerini temizleyebilirsiniz. İşte bu kadar!
HALIDAKİ YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Bu noktada işin öznesi karbonat olacaktır. Yağ lekesinin üzerini tamamen karbonat ile örtün. Yağ tabakası hızlıca karbonatı çekecektir. 15 dakika bekledikten sonra temiz ıslak bir bezle halının üzerini silin ve elektrikli süpürge yardımıyla karbonat tozlarını çekin. Ancak bu işlemin de işe yaraması için yağ lekesinin halıda kurumaması lazım.
HALIDAKİ MOBİLYA İZLERİ NASIL ÇIKAR?
Eminim ki bu durum hepimizin evinde mevcut. Mobilyaların ağırlığından ezilen halıyı eski haline döndürmek için, çöken kısma buz küpü koyun. Buz eridikten sonra diş fırçası ve çatal yardımıyla hafif hafif halıyı fırçalayın. Kısa süre içinde eski görünümüne kavuşacaktır.
HALIDAKİ ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Halıdaki çamaşır suyu lekesini çıkarmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Öncelikle bir kabın içine 2 yemek kaşığı metil alkolü bir kaba aktarın. Elinize eldiven geçirin ve pamuğu metil alkole batırın. Sonrasında pamukla çamaşır sulu bölgeyi silin. Bir gece boyunca halıyı durulamadan bekletin. Halıya uyguladığınız bu yöntemi aynı zamanda kıyafetleriniz için de kullanabilirsiniz.