"Çocuğum" dediği güvercinlerini enkazdan kurtardı: Arkadaşına emanet etti

Evin çatısında mahsur kalan posta güvercinlerini kurtardıklarını dile getiren Ergen şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım evimin yıkıldığını öğrenince benim ve kuşların durumunu sordu. Evimiz yıkılmasına rağmen moralimiz çok kötü değildi. Arkadaşlarıma 'Kuşlarımızı sağlam bir yere aldığımızda daha mutlu olacağız.' dediğimde sağ olsun arkadaşım Erman ilgilendi. Aracını gönderdi, kuşlarımızı toparlayıp buraya onun evine götürdük. Artık ailem ve kuşlarım güvendeydi. O günden sonra depremin stresini, korkusunu çok çabuk attım. Buraya gelip kuşlarımı görüyorum. Bana ayrı motivasyon oluyor ve güç veriyor."