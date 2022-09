Çocuğunuzun doğmadan önce kime benzeyeceğini söylüyoruz!

GEN NEDİR?

Gen, kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimidir. Genler DNA'dan oluşur. Bazı genler , protein denilen molekülleri yapmak için talimat görevi görür. Bununla birlikte, birçok gen proteinleri kodlamaz . İnsanlarda, genlerin boyutu birkaç yüz DNA bazından 2 milyondan fazla baza kadar değişir. İnsan genomunun dizisini belirlemek ve içerdiği genleri belirlemek için çalışan insan Genomu Projesi adlı uluslararası bir araştırma çabası, insanların 20.000 ila 25.000 arasında gene sahip olduğunu tahmin ediyor.

Her insan, her bir ebeveynden miras kalan her genin iki kopyasına sahiptir. Çoğu gen tüm insanlarda aynıdır, ancak az sayıda gen (toplamın yüzde 1'inden azı) insanlar arasında biraz farklıdır. Aleller, aynı genin DNA baz dizilimlerinde küçük farklılıklar gösteren formlarıdır. Bu küçük farklılıklar, her kişinin benzersiz fiziksel özelliklerine katkıda bulunur.

Bilim adamları, genlere benzersiz isimler vererek takip ederler. Gen adları uzun olabileceğinden, genlere, gen adının kısaltılmış bir versiyonunu temsil eden harflerin (ve bazen sayıların) kısa kombinasyonları olan semboller de atanır. Örneğin, kromozom 7 üzerinde kistik fibroz ile ilişkilendirilmiş bir gene kistik fibroz transmembran iletkenlik düzenleyicisi denir.