Çocuklar üşümesin diye gece gündüz çalıştılar! Yaptıkları montlarla sadece bedenleri değil yürekleri de ısıttılar...

Afetin meydana geldiği günden itibaren tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, yapılan yardımların yanı sıra şimdi de depremzede çocuklar ve yetişkinler üşümesin diye harekete geçti. Darıca Belediyesi KİGEM’de görev yapan öğretmenler ve kursiyerler, makine başına geçerek afet bölgesine ve ilçede bulunan depremzedelere ulaştırılmak üzere kışlık mont ve polar kumaştan kıyafet üretimine başladı. İşte haberin detayları...

İHA Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:39 PAYLAŞ ABONE OL

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi (KİGEM) çalışanları tarafından hem ilçedeki hem de afet bölgesindeki depremzedeler için kışlık mont ve polar kumaştan kıyafet üretiliyor. Gönüllülerin gece gündüz durmaksızın ürettiği ürünler deprem bölgesine, görevli olduğu Kahramanmaraş'tan Darıca'ya yeni gelen ve yeniden afet bölgesine gidecek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık götürecek.

"YARALARI SARMAK ADINA CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"



Afetzedeler için kışlık eşofman takımı ve battaniye imalatı yaptıklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaklaşık bin 300 parça eşofman takımı üretiyoruz. İnşallah en kısa zamanda çarşamba veya perşembe günü de afet bölgesine intikalini yapacağız. Hocalarımız burada. Yıl boyu kendilerini geliştiren kursiyerlerimizin 'Biz de burada bir şeyler yapmak istiyoruz' demeleriyle başlayan bir süreç. Allah razı olsun herkesten, emeği geçen arkadaşlardan. Malzemeleri biz alıyoruz onlar da işçiliği kullanıyor.