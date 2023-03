Çocuklara Ramazanın değerli atmosferini nasıl yaşatırız?

Yedi yıldır anne-çocuk köşesi yazıyorum. Sayısız farklı konuyu bu sayfada işleyip, ebeveynlere faydalı olmaya çalıştık. Özellikle manevi değerlerimizin korunmasını önemsiyoruz. "Ramazan gelince çocuklarımıza bu güzel ayın değerli atmosferini nasıl yaşatırız?" diye okuyucularımla istişare ettik. Her yıl, evlerimize ramazan köşeleri yapıp, çocuklar için hediyeler hazırladık. Evlerimize ışıklar, ay ve cami figürleri astık. "Hoş geldin ramazan" mahyası pencerelerimizde yerini aldı. Çocuklarımız bu ramazan atmosferini çok sevdi ve her yıl ramazanı sabırsızlıkla bekleyen evlatlar büyüttük. Şimdi başlattığımız bu gelenek yayıldı. Benzer akımları başlatan anneler oldu. Kimine "Ramazan evimizde" dedik, kimine "Ramazan penceremde!"





HER GÜNE BİR HEDİYE



Tabii, bir tek süsleme yaparak bırakmadı anneler. Bana gelen resim ve maillerde okuyucularımın çocukları için oluşturduğu sayısız fikir olduğunu da gördüm. Mesela her güne bir hediye, her güne bir hadis, her güne bir esmaül hüsna sürprizi yapan annelerimiz var. Çocuk, her sabah başka bir heyecan ile açıyor gözlerini ve dinine dair farklı bir bilgi ediniyor. Aile sohbetleri genişliyor. Çocuğun sorduğu sorulara babalar, dedeler, nineneler yanıt veriyor. Eski hatıralar belleklerden çıkıyor ve tadı damakta kalan sohbetler başlıyor.