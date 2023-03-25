Çocuklara Ramazanın değerli atmosferini nasıl yaşatırız?





CAMDAN CAMA RAMAZAN



Sosyal medyada "ramazan penceremde" adlı bir hesap var. Bu hesap da bu geleneğe destek veren, yayılmasını sağlayan güzel insanların oluşturduğu bir platform. Üstelik, oluşturdukları linklerde ramazan süslemeleri bulunuyor. Çıktılarını alıp keserek evinizi süsleyip çocuklarınızla ramazan etkinliğini birlikte yapabilirsiniz. Bu ekibi kendilerinden dinleyelim: "Bizler aynı ortak çevreyi paylaşan dört arkadaşız. Ben Aysel Yılmaz, gazeteciyim. Günay Sever ve Zehra Şener ise Kuran kursu öğreticisi olarak görev yapıyorlar. Bu sene paylaştığımız süsleme çalışmaları ise grafik tasarımcı Rahmet Özdoğan Farghaly'e ait. Bizler üç sene önce Covid- 19 sebebiyle evlerimizdeyken sosyal mecralara bir video düştü. Kudüs'te yaşlı bir amca ramazan için süslenen sokaklarda yürüyordu ve arkasından minik bir çocuk bir ramazan ilahisi söylüyordu.

Müslüman coğrafyalardaki diğer ülkelere bakınca ramazan coşkusunun sokaklara, caddelere, camlara, pencerelere taştığını görüyoruz. Bizde de böyle olsun istedik. Evlere kapandığımız günlerde 'Camdan cama ramazan' dedik ve yola çıktık. O dönem mottomuz 'Evde kalıyor, ramazanın coşkusunu pencerelerimize yansıtıyoruz' idi. İstedik ki, komşumuz penceremize bakınca o ramazan coşkusunu hissetsin, hatta kendisi de penceresini süslesin. Dışarı taşıp bir kelebek etkisi oluştursun. Gelinen noktada görüyoruz ki, hayallerimiz gerçek oluyor. Geçtiğimiz yıl tamamen gönüllülük esasıyla başlattığımız 'Ramazan Penceremde' projesi bu yıl daha da büyüdü. Ramazan coşkusu evlerde kalmadı, pencerelerimizden sokaklara taştı.

Çağrımıza kulak veren yüzlerce kişi pencerelerini süsleyerek ramazanın manevi havasına uygun bir karşılama yaptılar. Gelecek yıl belki de sokaklarımızı süsleyeceğiz, balkonlarımızda kandiller yakacağız. Hedefimiz bu. Burada bir başlığı da belirtmek gerekir. Süslemelerde abartıya kaçmadan, herkesin elinden geldiğince, bütçesini de zorlamadan yapmasını istiyoruz. Bu sebeple evde çıktı alıp kesilerek hazırlanabilecek süslemeleri de takipçilerimizle paylaştık. Tüm tasarımları bir link üzerinden ücretsiz olarak indirmelerini sağladık. Sonra da onların 'ramazanpenceremde' instagram hesabına gönderdikleri kareleri yayınladık, yayınlamaya da devam ediyoruz."