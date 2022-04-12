Çoraplardaki lekeleri anında yok ediyor! Karbonat ve limon ile…

En inatçı lekeleri bile çıkaracak bu kolay yöntemler sayesinde çoraplarınız ilk günkü görüntüsüne kavuşacak. Bu sayede sadece birkaç kullanımda kenara kaldırdığınız beyaz çoraplarınızı uzun süre boyunca güvenle kullanabileceksiniz. İhtiyacınız olan tüm yöntemler bu yazıda…
KRİSTAL SODA
En etkili yöntemlerin başında çamaşır makinenize ekleyeceğiniz kristal soda geliyor. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tamburun içerisine bir miktar kristal soda ekleyin. Ardından lekelerin çıkmasını istediğiniz çorapları yerleştirin. Diğer beyazlarla birlikte yıkama işlemine devam edebilirsiniz. Yıkamanın ardından çoraplarınız bembeyaz olacak.
KAYNAR SU
Bir başka etkili yöntem de ocakta ısıttığınız kaynar suyun içerisine çoraplarınızı atıp suyla kaynamalarına izin vermek. İnatçı lekelerin bile bu yöntem karşısında çıktığı bilinmesine karşın, yüksek ısı yüzünden her çorap için uygun bir yöntem olmayabilir.
KARBONAT VE LİMON SUYU
Narin olan tüm çamaşırlarda güvenle kullanabileceğiniz bu yöntem için iki çorba kaşığı karbonat ile yarım limona ihtiyacınız var. Önceden suyla ıslattığınız çoraplarınıza karbonatı döküp ovalayın ve bir süre bekledikten sonra limonla çitileyin. Son olarak 8-10 dakika bu şekilde bekletip durulayın ve kendi kendine kurumasına izin verin.
SİRKE VE SU
Kimyasal kullanmadan çoraplarınızdaki lekeleri çıkarmak isterseniz bu yöntem tam size göre. Bu yöntem çoraplarınızın beyazlamasının yanı sıra parlamasını da sağlayacak. 1 bardak beyaz sirkeyi yarım litre soğuk suyla karıştırın. Sorunlu çoraplarınızı 40 dakikayı geçmeden bu karışımın içerisinde bırakın. Detarjan ekleyip narince ovalayın ve arından durulayın. İşlem bittikten sonra açık havada asarak kurutun.
TUZLU SU
1 litre ılık suyun içerisine 2 çorba kaşığı tuz ekleyin ve tuz tamamen eriyene kadar karıştırın. Arından çorapları karışımın içerisine daldırın ve yarım saat sonra narince ovalayarak durulayın. Oda sıcaklığında kurumaya bıraktığınız çoraplarınız tertemiz olacak.
TABLET DETERJAN
Bulaşık makinelerinde sıkça kullanılan tablet deterjan aslında çok farklı şekillerde işe yarayabilir. Bir kabın içerisini ılık suyla doldurup tableti de içine atın. Çorapları bu suya bastırıp gece boyunca bekletin. Ertesi gün ılık suyla durulayın ve tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz.