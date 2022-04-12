Çoraplardaki lekeleri anında yok ediyor! Karbonat ve limon ile…

En inatçı lekeleri bile çıkaracak bu kolay yöntemler sayesinde çoraplarınız ilk günkü görüntüsüne kavuşacak. Bu sayede sadece birkaç kullanımda kenara kaldırdığınız beyaz çoraplarınızı uzun süre boyunca güvenle kullanabileceksiniz. İhtiyacınız olan tüm yöntemler bu yazıda…

KRİSTAL SODA

En etkili yöntemlerin başında çamaşır makinenize ekleyeceğiniz kristal soda geliyor. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tamburun içerisine bir miktar kristal soda ekleyin. Ardından lekelerin çıkmasını istediğiniz çorapları yerleştirin. Diğer beyazlarla birlikte yıkama işlemine devam edebilirsiniz. Yıkamanın ardından çoraplarınız bembeyaz olacak.