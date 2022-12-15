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Çoraplarınızı yutuyor olabilir: İşte aniden kaybolan çorapların gizemi çözüldü!

Ev içinde sürekli kaybolan çoraplar herkes tarafından sıkça karşılaşılan durumlardan biri oluyor. Peki bu kendi kendine ortadan kaybolan çorapların gizemi ne biliyor musunuz? Öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız! İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 10:21
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Çoraplarınızı yutuyor olabilir: İşte aniden kaybolan çorapların gizemi çözüldü!

Üstten yüklemeli dikey makinelerde, çoraplar karıştırıcının altına veya yıkama haznesinin altına sıkışabilir. Ayrıca, çamaşır makinesini aşırı yüklenir, çamaşırla doldurursanız çoraplar iç hazne ile dış hazne arasındaki alana da sıkışabilir.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZ YUTUYOR OLABİLİR

Sürekli çorap kaybediyorsanız ve yıkama sırasında bir yerlerde kaybolduklarından şüpheleniyorsanız, ilk kontrol etmeniz gereken yer çamaşır makinesinin kapağı ile tamburu arasında bulunan lastik contadır. Çamaşır makinesinin kapağı kapatıldığında bu conta sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve suyun dışarı çıkmasına izin vermez.

Statik elektrikler, çorapların kurutucudaki diğer giysilere yapışmasına neden olabilir. Örneğin, lastikli çarşaflarla çorapları kuruttuğunuzda, çoraplar köşe ceplerinde sıkışabilir. Bebek çorapları genellikle ayaklı pijamaların ayaklarında saklanır. Bu yüzden, çorapların kaybolduğunu düşünmeden önce tüm bu yerleri kontrol edin.

NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

Uzmanlara göre, yıkama döngüsü sırasında çoraplar lastik conta ile tamburun metal kısmı arasına kolayca sıkışabilir veya contadaki bir delikten kayabilir. Sonunda, yıkama işlemi sırasında tamburdan kaçan çoraplar ve diğer küçük parçalar makinenin içinde bulunabilir

  • Kayıp çamaşırları çamaşır makinenizden çıkarma zahmetinden kurtulmak için uzmanların önerdiği 2 basit adımı uygulayabilirsiniz:
  • Lastik contayı temizlerken düzenli olarak kontrol edin. İçinde delik olmadığından emin olun. Bu aynı zamanda suyun sızmasını da önleyecektir.
  • Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin .
  • Her bir çift çorabı çengelli iğnelerle birbirine tutturun.

SADECE ÇORAPLARI YUTMUYOR

Çamaşır makinelerimiz çamaşırları nevresim, yastık kılıfı veya diğer büyük eşyaların içine tıkıyor. Daha küçük parçalar, yıkama döngüleri sırasında daha büyük olanların içinde sıkışıp kalır ve dışarı çıkamaz. Neyse ki, bu sorunun oldukça kolay bir çözümü var: çamaşır makinesini doldurmadan önce nevresimin kapağını kapatın veya daha küçük parçaları bir file çamaşır torbasına koymayı düşünün.

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