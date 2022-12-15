Çoraplarınızı yutuyor olabilir: İşte aniden kaybolan çorapların gizemi çözüldü!

Uzmanlara göre, yıkama döngüsü sırasında çoraplar lastik conta ile tamburun metal kısmı arasına kolayca sıkışabilir veya contadaki bir delikten kayabilir. Sonunda, yıkama işlemi sırasında tamburdan kaçan çoraplar ve diğer küçük parçalar makinenin içinde bulunabilir

SADECE ÇORAPLARI YUTMUYOR

Çamaşır makinelerimiz çamaşırları nevresim, yastık kılıfı veya diğer büyük eşyaların içine tıkıyor. Daha küçük parçalar, yıkama döngüleri sırasında daha büyük olanların içinde sıkışıp kalır ve dışarı çıkamaz. Neyse ki, bu sorunun oldukça kolay bir çözümü var: çamaşır makinesini doldurmadan önce nevresimin kapağını kapatın veya daha küçük parçaları bir file çamaşır torbasına koymayı düşünün.